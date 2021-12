Před startem podzimní části však v Ostrově museli narychlo řešit otázku trenéra, když do Sokolova zamířil na zkušenou Jiří Štěpán. „Nebylo to jednoduché, když pár dní před začátkem soutěže odejde trenér,“ přiznává Machek. „Myslím si však, že mnohem těžší než my hráči to měl pan Bursík, který během pár dní musel sehnat nového trenéra,“ zdůrazňuje ostrovský kapitán.

A pro Ostrov bylo ještě hůře. Tým totiž kosila bez milosti od začátku podzimu zranění klíčových hráčů a to se promítlo i na hřiště. „Za svou kariéru jsem se ještě nesetkal s tím, že by se během pár měsíců zranilo tolik hráčů, a navíc klíčových,“ narážel Machek na devět hráčů, kteří kvůli zranění museli absentovat.

„I přesto jsme nezačali úplně špatně, pár bodů jsme udělali,“ připomíná bezbrankovou remízu s Meteorem či výhru 2:1 nad Slaným. Pak už ale následovaly kolísavé výsledky a Ostrov se propadal postupně tabulkou do sestupového pásma.

„Ani v jednom domácím zápase jsme nepropadli a odehráli jsme je velmi slušně, ale často jsme pouze remizovali anebo o gól prohráli,“ vrací se k domácím duelům, ve kterých Ostrov bral deset bodů z celkových třinácti, na něž během podzimu dosáhl.

„To souviselo s určitou zkušeností a potřebnou kvalitou, kterou jsme úplně neměli,“ přemítá Machek. „Na druhou stranu musím říct, že máme hodně mladých kluků, kteří hrají prvním rokem dospělý fotbal a každým zápasem se budou zlepšovat,“ našel pozitiva ostrovský záložník. Během první části soutěže přišla na pořad i výměna trenéra, když po odchodu Jindřicha Hefnera se ujali trenérského kormidla Michal Süttö a Lukáš Jankovský.

„Určitě nám výměna trenéra prospěla, protože už jsme nevěděli kudy kam, a tohle dalo týmu nový impuls a nová pravidla, klobouk dolů, jak se toho Michal s Jankym ujali,“ pochvaloval si Machek ostrovské zmrtvýchvstání v závěru podzimu.

Fotbalisté Ostrova si teď užívají zasloužené volno. „Doufám, že během pauzy se dá co nejvíce marodů do kupy, abychom se mohli v lednu začít dobře připravovat na jarní část, kde nás nečeká nic lehkého,“ přeji si uzdravení klíčových hráčů, kteří v podzimní části týmu citelně chyběli. Po volnu přijde na pořad neoblíbená zimní příprava.

„ Já osobně jsem zimní přípravu moc rád neměl, neznám tedy nikoho, kdo by ji měl rád,“ říká s úsměvem k zimním galejím.

„Není to úplně to, co mě naplňuje, běhat dva měsíce v zimě po umělkách či atletických oválech. S některými trenéry jsem zažil fakt peklo,“ prozradil šéf ostrovské kabiny.

„Musím však říci, že poslední roky, co to bylo v Sokolově všelijaký, jsem neměl vůbec chuť do fotbalu a neměl jsem z toho radost, tak teď si užívám každý trénink a je mi celkem jedno, jestli je sezona, nebo zimní příprava,“ vrací se k neúspěšnému období v dresu Sokolova.

I přes několikabodovou ztrátu věří Machek, že je v silách Ostrova divizní soutěž v jarní části zachránit. „Máme potenciál to zvládnout,“ říká závěrem Machek k bojům o udržení v divizi, které Ostrov v jarní části béčkové skupiny čekají.