FC Viktoria Mariánské Lázně – FK Ostrov 2:0 (1:0). Branky: Prokš Jan, Novák Jiří. Diváci: 50.

FC Viktoria Mariánské Lázně: Šmejkal mladší – Šácha, Cinkanič, Prokš, Lukáš - Habart, Kořistka, Popovič, Pěček – Holub, Nedbalý starší (stř. Nedbalý mladší, Šmejkal starší, Novák, Florián, Kapolka, Holeček).

FK Ostrov: Süttö mladší – Janda, Liška, Sýkora, Slavík – Bursík, Toth, Horváth, Matoušek, Dušek – Lattisch (stř. Navrátil, Süttö starší, Kiš, Hron, Veselý).

Středeční podvečer si vyplnili v Mariánských Lázních bitvou dvou divizních zástupců, když se tamní Viktorii postavil do cesty ostrovský FK, který si nakonec odvezl porážku 0:2.

„Samozřejmě jsme za vítězství rádi, určitě to hráčům pomůže do dalších utkání,“ přemítá trenér Mariánských Lázní Otakar Dolejš.

Samotné utkání se odehrálo ve svižném tempu, především pak první poločas, kdy si oba týmy vytvořily po několika nebezpečných situacích. Zlom v utkání nastal v závěru prvního poločasu, kdy nejdříve neproměnil pokutový kop po faulu na Jakuba Lattische ostrovský Martin Matoušek a naopak Viktoria udeřila po rychlém brejku, který gólově zúročil Jan Prokš, to se psala 44. minuta.

„Přežili jsme pokutový kop a poté vstřelili v závěru poločasu branku, to bylo hodně důležité, jelikož kdyby Ostrov penaltu proměnil, určitě by to vypadalo na hřišti jinak,“ vypočítává Dolejš.

Vstřelená branka hráče Viktorie pořádně nakopla a po změně stran to bylo na hřišti vidět. „Byli jsme aktivnější, dobře kombinovali a soupeře jsme přehrávali,“ říká k druhé polovině utkání Dolejš.

Navýšit vedení Mariánských Lázní mohl posléze z pokutového kopu František Nedbalý, který v minulosti v ostrovském klubu působil. Neuspěl však, a nedovolený zákrok Jana Lišky na Romana Popoviče tak zůstal nepotrestán. I přesto se viktoriáni druhé branky dočkali, když se po standardní situaci prosadil mladíček Jiří Novák.

„Dobře sehraná standardka,“ chválil si trefu Nováka Dolejš. Na konci utkání mohl po samostatném úniku obrat Viktorii o nulu ostrovský Bursík, kterému překazil gólovou radost bravurním zákrokem mariánskolázeňský brankář David Šmejkal.

„Co se týče druhého poločasu, tak jsme soupeře přehráli jak herně, tak i fyzicky. Musím pochválit mladé hráče, kteří se předvedli ve velmi dobrém světle a svým výkonem přispěli k našemu vítězství,“ říká k mladíkům, kteří dostali v derby s Ostrovem šanci.

Před sebou mají hráči Viktorie další zajímavé utkání, v sobotu 17. července budou hostit na stadionu U Ferdinandova pramene divizní březovskou Olympii.

„Určitě to bude další soupeř, který nás hodně prověří, čímž bych chtěl pozvat fanoušky na zajímavou fotbalovou podívanou,“ dodává závěrem trenér Viktorie.