Ostrov povedou v divizi opět trenéři Süttö s Jankovským Dalo by se říci, že historie se opakuje. Pro divizní výběr ostrovského FK opět v nejméně vhodnou dobu. Před startem podzimní části Fortuna divize B narychlo hledalo vedení klubu z Krušných hor po přesunu trenéra Jiřího Štěpána do Sokolova trenérskou náhradu. A tento scénář se zopakoval i před startem jarní části divizní soutěže, ve které bude usilovat ostrovský výběr o záchranu v soutěži. Z rodinných důvodů ukončil své účinkování v Ostrově navrátivší se trenér Jiří Štěpán. Jeho místo stejně jako na podzim obsadí osvědčený trenérský tandem Michal Süttö a Lukáš Jankovský.

Předposlední bitvu v rámci zimní přípravy mají za sebou fotbalisté divizního Ostrova. Tentokrát zastoupil ostrovský A-tým svou rezervu na zimním turnaji, Memoriálu Karla Příhody, kde se střetl s účastníkem krajského přeboru Karlovarského kraje Baníkem Vintířov, nad kterým nakonec slavili Ostrováci povinnou výhru 5:3.

Jenže vše mohlo být zcela jinak. Vintířov do zápasu naskočil ve velkém stylu a bez jakéhokoliv respektu k diviznímu soupeři.

A to se mu řádně vyplatilo, během prvního poločasu si vytvořil dvoubrankový náskok, když se do střeleckých statistik zapsali Roman Prokop a Jakub Švandrlík.

„Vstup do utkání se nám vůbec nepovedl, když jsme po dvou chybách inkasovali dvě branky,“ hořekoval nad špatným vstupem do zápasu ostrovský trenér Michal Süttö.

Ostrov dvě inkasované branky probudily a pomalu začal gólové manko stahovat, což se mu nakonec povedlo a do druhého poločasu to byl on, kdo si přenesl jednobrankový náskok, když se do branky Vintířova postupně trefili Vojtěch Machek, Miroslav Hackl a Jakub Dušek.

„Po obdržených brankách jsme se srovnali a začali hrát to, co jsme si řekli, a skóre do konce poločasu obrátili,“ pochvaloval si obrat ve skóre ostrovský trenér.

Po změně stran se zasloužil o další dvě trefy Ostrova střídající Jaroslav Zedníček a tečku za duelem udělal ze značky pokutového kopu svou druhou trefou v duelu vintířovský Roman Prokop.

„Druhý poločas jsme již hru kontrolovali a přidali další branky. Musím pochválit soupeře, který se prezentoval dobrou hrou a dělal nám v určitých momentech problémy,“ dodal závěrem k předposlednímu duelu v přípravě Süttö.

FK Ostrov – TJ Baník Vintířov 5:3 (3:2). Branky: Zedníček Jaroslav 2, Machek Vojtěch, Dušek Jakub, Hackl Miroslav – Prokop Roman 2 (1 PK), Švandrlík Jakub. Rozhodčí: Godža. Diváci: 20.

FK Ostrov: Vaněček – Janda, Řehák, Mestl, Tesař – Bursík, Hackl, Horváth, Machek, Dušek – Lattisch (stř. Nutsu, Sýkora, Zedníček, Jaffan, Hron).