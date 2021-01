„Je to hodně složité, ve dvou hráčích se kvalitně trénovat nedá,“ zklamaně krčil rameny karlovarský trenér Marián Geňo. K tomu lze připočíst i tradiční přípravné duely, které neodmyslitelně patří ke zpestření zimních galejí, i o ty fotbalisté z Karlových Varů přijdou.

„To je trochu komplikace, ale nejsme jediní, koho se to týká, to je to nejmenší,“ poukazoval Geňo. Nouzový stav potrvá až do 22. ledna, opatření, včetně zákazu amatérského sportu, jsou prozatím stanovena na datum 10. ledna. A to je nejen pro Slavii šibeniční termín, jelikož o víkendu 30. a 31. ledna se měl konat restart fotbalových soutěží, do kterého spadá také Česká fotbalová liga, v níž reprezentuje Karlovarský kraj právě Slavia.

„Budeme se soustředit na nejbližší akce a v nich se pokusíme uspět,“ stále doufá, že se situace zlepší, karlovarský trenér. Ale velkou otázkou je, zda se vůbec fotbalový restart odehraje ve stanoveném termínu.

„Nejhorší je, že vlastně nevíme přesně, na které datum hráče připravit, ale tak už je to rok. Je to smutné, když vím, jak se ti chlapi na sebe těší, a pak nám to zase a znovu zavřou,“ narážel Geňo na pozastavování nejen tréninkových jednotek, ale také samotné soutěže.

Pokud se však restart neuskuteční, může přijít na program opět i nejhorší varianta, a to možné předčasné ukončení soutěže.

„My musíme být připraveni na každou variantu, i když je to hodně otravné období, ale jiné profese jsou na tom hůř, musíme to brát tak, jak to je,“ dodal závěrem Geňo.