„Na utkání jsme cestovali pouze s jedním náhradníkem a měli velké obavy, jak to zvládneme,“ prozradil kouč Viktorie Aleš Zach, že na půdu soupeře zamířil jeho tým v oslabení.

Toho dokázali domácí využít hned na začátku zápasu, kdy si gólem Nedavašky zajistili již v páté minutě vedení 1:0. „Začátek utkání se nám na velmi těžkém terénu za hustého deště vůbec nepovedl,“ přiznával Zach. „V 5. minutě jsme prohrávali, kdy jsme nebyli na vápně ochotni podstoupit souboj a šli jsme do hráče naprosto ledabyle, když mezi naše staticky bránicí hráče přišla průniková přihrávka a domácí Nedavaška prostřelil Gembického,“ popisoval trenér Viktorie neúspěšný vstup do utkání. „Asi po dvaceti minutách jsme se osmělili i my, ale vyrovnat se nám v prvním poločase nepodařilo,“ zklamaně přidával k první polovině zápasu Zach.

Po změně stran viktoriáni zabrali, čímž se dočkali i vyrovnání, o které se zasloužil v 59. minutě Jáchym Trojanec. „Druhý poločas jsme začali podstatně lépe, přebrali hru a vyvrcholením byl gól Trojance, kdy se z hranice šestnáctky opřel do míče a vyrovnal,“ pochvaloval si Zach.

„Pak se hrálo nahoru dolu, když se pro oko diváka i na těžkém terénu hrál dobrý fotbal. V závěru byli domácí lepší, měli tam několik skrumáží, ale my jsme odolali a odvezli si cenný, zasloužený bod,“ neskrýval radost z bodového zisku kormidelník Mariánských Lázní.

„Všichni do jednoho zaslouží absolutorium, protože jsme dohrávali na pokraji sil, jelikož jsme mohli střídat jen jednou. Hráči se neskutečně vydali a udělali i přes nepříznivý vývoj, cenný bod. Pochvalu zaslouží i vynikající rozhodčí Wulkan,“ doplnil závěrem k duelu Zach.