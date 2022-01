Chtěli jsme navázat na povedenou letní přípravu, kde se nám herně i výsledkově celkem dařilo. Jenže se nám nepovedlo v úvodních dvou zápasech na hřištích soupeřů získat ani bod. Tak jsme se museli soustředit na domácí zápas s Doubravkou a chtěli získat tři body a to se nám i díky povedenému závěru povedlo, když jsme vstřelili dvě branky v posledních minutách.

Poté následovalo pět porážek, když nejvíce musí mrzet asi ta domácí s Jindřichovým Hradcem…

Po povedeném zápase s Doubravkou jsme cítili, že by nás ten obrat v posledních minutách mohl nakopnout, jenže opak byl pravdou a většinu zápasů jsme si prohráli sami po vlastních chybách a neproměňováním šancí. Zápas s Jindřichovým Hradcem byl přesně ten zápas, kdy se hraje doma a musíme bodovat, a to se nám nepovedlo. Bylo to velké zklamání.

Pak na řadu přišlo překvapení a zasloužený skalp favorizovaných Klatov, a k tomu jste zvládli i náročný a důležitý duel s Hořovicemi…

Do zápasu s Klatovy jsme šli s tím, že nemáme co ztratit a můžeme jen překvapit a hlavní pro nás bude až zápas s Hořovicemi. Myslím, že tyto dva zápasy se nám povedly nejvíc za celý podzim. Hráli jsme dobře v obraně, proměňovali gólové šance. Plnili jsme všechny taktické pokyny a zaslouženě oba zápasy vyhráli.

V závěru první části to pak bylo vždy o pověstný chlup, kdy jste museli skousnout několik těsných porážek…

Ano, bylo to dost frustrující. V těchto zápasech jsme nebyli horším týmem. Srážely nás chyby v důležitých momentech a ty nakonec rozhodovaly zápasy. V Mýtě jsme dostali gól na konci prvního poločasu a v druhém poločase jsme nedokázali odpovědět a zápas aspoň zremizovat. Poté následoval domácí zápas, derby s Mariánskými Lázněmi. Opět z naší strany nezvládnuté utkání a prohra 0:2. V Rokycanech jsme nehráli špatně, ale neproměnili jsme stoprocentní šance a to se nám vymstilo. Na první branku domácích jsme ještě dokázali odpovědět, ale pak po chybě v obraně jsme inkasovali podruhé a bylo rozhodnuto.

Na úplný závěr jste se střetli s týmy ze suterénu tabulky, remizovali jste doma s Berounem, ale nestačili na Sedlčany, což určitě hodně mrzelo?

Tyto zápasy pro nás byly nejdůležitější. S Berounem jsme první poločas hráli aktivní fotbal, dostávali se do šancí a zaslouženě vedli, pak na konci poločasu přišla penalta, kterou jsme neproměnili. V kabině jsme si jasně řekli, že budeme pokračovat a využijeme toho, že soupeř hraje v deseti. Místo toho, abychom soupeře skřípli, nechali jsme Beroun vyrovnat. Přes všechnu snahu jsme nedokázali přidat další branku. Sice jsme neprohráli, ale bod byl zklamáním. Zápas v Sedlčanech byl zlý sen. Výsledek 4:0 mluví za vše, hrubě jsme nezvládli tento důležitý zápas.

Panuje tedy s třináctou příčkou a deseti body spokojenost, když jste navíc nastříleli nejméně branek, a to třináct?

Určitě ne. Hodně bodů jsme ztratili zbytečně. S tímto umístěním není spokojený nikdo. A všichni si moc dobře uvědomují, jaká je situace a že každý bod je důležitý. V zakončení nám chybí i to potřebné štěstí a klid.

Po malém volnu přijde na pořad zimní příprava. Už víte, kdy ji zahájíte, a patří právě zimní galeje k vašim oblíbeným?

Abych řekl pravdu, tak se nikdy netěším. Ale už hraji fotbal nějakou dobu, takže vím, že jsou příprava a trénování důležité a bez toho to nejde.

Sice je to velmi daleko, ale s čím půjdete do jarní části soutěže?

Do jarní části půjdeme s jasným cílem, získávat důležité body, hrát efektivní fotbal a zachránit divizi. Všichni si musíme sáhnout do svědomí a nechávat na hřišti všechno.