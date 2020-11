Ten načal svou premiérovou štaci v zahraničí 1. července 2019, kdy přestoupil z ostrovského FK do německého VFC Plauen, tedy účastníka NOFV – Oberliga Süd, páté nejvyšší fotbalové soutěže Německa. Tam prozatím odehrál rychlonohý rodák z příhraničních Potůčků celkem šestadvacet utkání, ve kterých vstřelil pět branek a na účet si připsal 534 odehraných minut. Nejen o tom jsme si v seriálu Deníku Hráči za hranicemi s Ondřejem povídali.

Veřejnost vnímá hráče, kteří zamíří do zahraničí, především do Německa, že jdou jen za penězi, jak to vnímáte vy?

Ve většině případů to asi tak je, když se jedná o nižší soutěže v Německu, ale jak už jsem jednou říkal, tohle nebyl můj případ. Já jsem v první řadě koukal na úroveň soutěže a na kariérní posun, až potom na finanční stránku.

Samozřejmě je vše dáno, do jaké soutěže hráč ´přestupuje´, souhlasíte?

Určitě, to je na rozhodnutí každého hráče, jak moc tomu fotbalu chce dát. V soutěži, kde teď působím, se trénuje prakticky denně a je vyžadována maximální disciplína, takže volného času pak není tolik, což nemusí být pro každého.

Klubům se navíc nelíbí, že prakticky přijdou o peníze za přestup či výchovné…

Je to určitě nevýhodný pro mateřský klub, když hráč odejde zadarmo do zahraničí. Ale já osobně musím říct, že s Ostrovem mám i po odchodu do Německa výborný vztah. Nakonec jsem s ním po první vlně covidu skoro dva měsíce trénoval již jako hráč Plauenu.

Zdroj: VFC Plauen

Nabízí se i otázka, většina hráčů odchází z důvodu pravidelné finanční injekce a také kvůli tomu, že jim nikdo nenadává, a k tomu ještě zadarmo…

Pokud se jedná o nízkou soutěž, tak prakticky všichni odchází za penězi. Většinou jsou v soutěžích nadstandardní a kluby si jich váží jak po finanční, tak fotbalové stránce a mají se tam mnohem lépe než v Česku.

Můžete tedy přiblížit váš klub a soutěž, ve které hrajete?

Já hraji už druhý rok ve VFC Plauen, který hraje Oberligu Süd. Klub má mnohaletou tradici, krásný, velký stadion a skvělou fanouškovskou základnu, takže ambice jsou dostat se v nejbližších letech zpět do regionální ligy.

Nabízí vám tedy klub lepší podmínky, nežli tomu bylo v českých klubech?

Rozhodně. Je všechno na vyšší úrovni. Od zázemí až po finanční podmínky.

Jak se promítla do chodu vašeho klubu koronavirová pandemie, obzvlášť když byly na určitou dobu uzavřeny hranice?

Asi jako každý klub jsme měli problémy, ale naštěstí se vše vrátilo do normálu a první vlnu jsme ustáli. V uzavření hranic takový problém není, mám od klubu zajištěné bydlení, takže i normálně se do Čech vracím maximálně jednou týdně.

Stejně jako v Česku byla soutěž poprvé pozastavena, jak to vypadá při druhé vlně?

V Německu zatím nejsou opatření jako u nás, ale čísla tu také rostou a v nejbližších dnech se bude jednat, co dál. Mám obavu, že se podzimní část celá do konce roku nedohraje.

Nezvažujete právě kvůli pandemii koronaviru návrat zpět na české trávníky?

Momentálně tuhle možnost vůbec nezvažuji.

Jaké máte vyhlídky v nejbližší době?

V létě roku 2021 mi končí smlouva, tak bych pak rád v týmu i nadále pokračoval. V Plauen jsem spokojený a tým má slušné ambice.