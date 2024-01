Druhou výraznou posilou, kterou ulovila během zimní přestávky chebská Hvězda, která má před sebou v jarní části Fortuna divizi B náročnou záchranářskou misi, se stal fotbalový univerzál Matěj Kravar. Osmadvacetiletý zadák či záložník zamířil do Hvězdy z březovské Olympie.

Matěj Kravar, který v minulosti oblékal například dres Karlových Varů či Mariánských Lázní, se přesunul během zimní přestávky z Březové do Hvězdy Cheb. | Foto: Daniel Seifert/ Sport Seifert KVK

„S Hvězdou jsme jednali už delší dobu. Hlavním důvodem bylo stěhování se do Chebu,“ prozradil Matěj Kravar, co ho vedlo k přesunu do Chebu. „Tímto bych chtěl Březové poděkovat za mé účinkování,“ vzkazuje již bývalému klubu, za který v podzimní části Fortuna divizi B naskočil do třinácti zápasů, ve kterých zaznamenal jednu vstřelenou branku.

„S trenérem Pavlem Velemanem a ředitelem klubu Václavem Sýkorou jsme si ujasnili některé věci, které ode mne očekávají,“ narážel Kravar na zkušenosti z divize nebo České fotbalové ligy. „Takže hlavní cíl je pomoci klubu ze sestupových pozic, ale až čas ukáže, jestli to byl pro mě i klub dobrý krok,“ je si vědom Kravar.

Zázrivec a Hvězda Cheb. Společný cíl: záchranářská mise

Ten se tak v jarní části postaví již v novém dresu například svému bývalému klubu, který hraje taktéž béčkovou divizi. „Na derby s Březovou se těším,“ přiznává s úsměvem. „Mám za sebou již několik derby v klubech, ve kterých jsem působil. Je všeobecně známo, že v derby není vítěz, takže se může stát cokoliv,“ poukazovala posila chebské Hvězdy.

Kravar tak naskočil do zimních galejí již v novém působišti. „Osobně mi zimní příprava nevadí. Já měl vždy rád běhy a neměl s tím problém, ale uvidíme s přibývajícími roky,“ říká s úsměvem.

Moc dobře ví, že jeho tým čeká v jarní polovině divize pořádná šichta, když se Hvězda drží s devítibodovým ziskem na čtrnácté pozici, tedy sestupové příčce.

OBRAZEM: Hvězda ve Slaném neuspěla, prohrála 1:3

„Dříve se hrály v Chebu vyšší soutěže, tudíž si myslím, že do Chebu minimálně divize patří. Budeme dělat jako tým vše pro to, abychom soutěž udrželi. Nikdy mi není jedno, jak to dopadne. Vždy pro klub, ve kterým jsem, udělám maximum,“ doplnil Kravar.