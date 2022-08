„Po nevydařeném podzimu jsme změnili způsob tréninků a je třeba říci, že kluci do toho dali všechno. Tvrdá zimní příprava, disciplína a chuť zůstat v divizi přinesly své ovoce,“ pochvaloval si Sýkora odhodlání hráčů. A měl k tomu řádný důvod. Jak bylo řečeno, Hvězda, která byla před startem jarní části odepisována, zmobilizovala všechny fotbalové síly a svůj záchranářský cíl dotáhla do zdárného konce.

„Podíváme-li se na to, že jsme přezimovali s ubohými deseti body, je jarních šest výher, pět remíz a pouhé čtyři prohry jednoznačný úspěch. Trenéři i hráči splnili cíl stanovený na počátku přípravy, zachránili divizi a zakotvili na dvanáctém místě tabulky,“ kvitoval sportovní ředitel chebského klubu fotbalové zmrtvýchvstání, které udrželo Hvězdu v divizní soutěži. Jenže na nějaké velké oslavy nebyl čas, jelikož týmy čekala opravdu krátká přestávka před startem nového ročníku.

„Mezi posledním mistrovským utkáním a začátkem přípravy byly pouhé dva týdny bez tréninků,“ prozradil Sýkora. „Letní přípravu jsme začali 5. července, tak abychom po měsíci, 6. srpna, mohli odehrát první mistrovské utkání, nově v divizi B, na hřišti SK Kosmonosy,“ narážel Sýkora na měsíční letní dril, který fotbalisté Hvězdy absolvovali. V rámci přípravy využili hráči Hvězdy dočasný azyl na zlaté dráze na Krajince.

„Díky vstřícnosti městské správy sportovišť a oddílu atletiky SKP Union Cheb probíhá příprava na přírodní trávě lehkoatletického areálu, tedy v místech, kde si pamětníci vybaví bývalé hřiště Rudé hvězdy Cheb,“ připomněl Sýkora, že se v přípravě navrátili na velmi známé místo.

V rámci letního drilu pak odehrála Hvězda také několik kvalitních utkání. „Samozřejmostí bylo zařazení přípravných utkání, konkrétně proti Baníku Sokolov, Slavii Karlovy Vary a SK Horní Bříza,“ načal Sýkora výčet soupeřů, kteří se v přípravě Hvězdě postavili.

Navíc se Chebané představili v předkole MOL Cupu, ve kterém hráli na půdě nováčka krajského přeboru TJ Karlovy Vary-Dvory. Po udržení divizní soutěže zůstal kádr fotbalistů Chebu až na výjimku pohromadě. „Vzhledem k velmi krátké přestávce je stejně krátký seznam změn. Z A-týmu odešel do Německa brankář David Wagneter a na jeho pozici ho nahradí Michal Repčik, který do týmu nastoupil již před půl rokem v zimní přípravě,“ přiblížil jedinou změnu v kádru Hvězdy sportovní ředitel.

„Možná dojde ještě k nějaké změně, pokud jde o přírůstek do týmu, ale nebudu předjímat probíhající jednání a případné změny oznámíme na našich sociálních sítích,“ poukazoval Sýkora.

„V kostce je ale možno shrnout, že do nové sezony jdeme s osvědčeným týmem, doplňovaným nadějnými dorostenci. Beze změny zůstává i trenérská dvojice Šebesta, Veleman,“ podotkl ke složení trenérského tandemu Sýkora.

Hvězdu však čeká v podzimní části divizní soutěže jedna velká novinka, když se nově představí v béčkové skupině, kde bude společně s březovskou Olympií hájit barvy Karlovarského kraje.

„Úkolem trenérů i týmu je zahrát lepší podzim než v minulé sezoně. Věřím, že se to podaří, tak aby na jaře nemusel do posledních chvil probíhat boj o záchranu, jak tomu bylo letos,“ přeje si Sýkora navázat na jarní část soutěže, ve které se Hvězdě dařilo.

„Samozřejmě, lehké to nebude, vstupujeme v podstatě do úplně nové soutěže, začneme hrát s námi nevyzkoušenými týmy v divizi B. Doufám ale, že to kluci zvládnou a z určité obavy z neznámého se stane příležitost předvést dobré výkony,“ říká závěrem k premiérové sezoně v béčkové skupině Sýkora.

FK Hvězda Cheb

Brankáři: Mácha Dalibor (90), Repčik Michal (88). Obránci: Hucl Jiří (89), Netrval Jakub (95), Janda Vítězslav (97), Znak Petr (01), Kompit Filip (03), Pilař Martin (90), Plíhal Lukáš (01). Záložníci: Šneberger David (90), Eisenreich Jindřich (92), Kompit Luboš (99), Bauer Tomáš (81), Sochač Konstantin (92), Klepáček Jakub (87), Hrotek Josef (01), Beneš Martin (03), Sláma Zdeněk (82), Sýkora Matěj (03), Altman Jan (03), Raffa Jakub (04), Bílek Petr (02). Útočníci: Komberec Lukáš (87), Kubinec Dominik (97), Anděl Jakub (95), Lokinga Lukáš (04).

Přišel: Bílek Petr (Olympie Březová).

Odešel: Wagneter David (TSV Konnersreuth).

Trenér: Miroslav Šebesta, asistent trenéra: Pavel Veleman, sportovní ředitel: Václav Sýkora, vedoucí týmu: Vladislav Remža, zdravotník: Jaroslav Nožička.