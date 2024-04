A půjde o hodně. V sázce totiž bude pověstných šest bodů, když týmy od sebe dělí v tabulce pouhý bod. „Já na podzim ještě nebyl v týmu, takže nemám ponětí jakou mají Nespeky kvalitu. Ani vlastně pořádně nevím, kde Nespeky na mapě leží,“ prozradil s úsměvem na sebe Zázrivec. Nespeky, které leží ve Středočeském kraji zažívají jako Hvězda povedené jaro, když ve třech zápasech dosáhly na čtyři body. Další budou chtít přidat v souboji s Hvězdou.

Hvězda ukořistila bod. Bohužel nám v naší situaci zatím nestačí, říká Kraus

„Asi to bude jeden velký boj,“ přemítá před důležitým utkáním útočník Hvězdy. „Určitě bude rozhodovat to, kdo bude chtít bojovat víc a udělá pro výhru maximum,“ zamyslel se Zázrivec. Chebané zamíří k zápasu po dvou remízách dobře naladěni.

„V týmu je obrovská chuť uspět, jde to vidět i na tréninku. Důležité bude, vše to přenést do zápasu. Pokud se tak stane, nemám o výsledek strach,“ věří svému týmu. Sám ví, co je v sázce. Pokud by Hvězda zaváhala, o hodně by se jí záchrana vzdálila. Pokud uspěje, stále může živit naději na udržení divizní příslušnosti. „Cíl je jasný, jedeme si pro výhru, jelikož remíza by byla pro nás zklamáním,“ dodal závěrem Zázrivec.