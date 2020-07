Letní příprava se přehoupla do své druhé poloviny a do startu divize zbývá necelý měsíc.

Po derby Ostrovem se představí chebská Hvězda v souboji s chomutovským FC. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Týmy tak pomalu, ale jistě jdou do velkého finiše, to se týká i přípravných utkání. Chebská Hvězda má o víkendu naordinován výjezd do Černovic, tam se jí postaví v sobotu 1. srpna od 11 hodin do cesty divizní účastník, chomutovský FC, za který tvrdí fotbalovou muziku v Karlovarském kraji velmi dobře známý snajpr Martin Boček.