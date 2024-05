Poprvé se domácí výběr radoval ze vstřelené branky ve 4. minutě, a to po zaváhání obránce Václava Krause, který bránil soupeři míč, který směroval za brankovou čáru, ale neuspěl, když ho domácí Jiří Jandovský chytře oběhl, vypíchl mu míč a naservíroval ho před branku Hvězdy, kde ho uklidil do svatyně Chebu Metoděj Málek.

Hvězda se však rychle otřepala a dokázala srovnat. Ve 23. minutě vyslal ze středu hřiště obloučkem do úniku Františka Zázrivce Tomáš Ptáček a prvně jmenovaný parádní trefou vymetl z hranice šestnáctky levačkou šibenici pražské branky.

Březová s Nespeky bez branek, Hvězda nestačila na Meteor

A pro výběr Pavla Velemana to vypadlo dobře, jenže Hvězda nezachytila vstup do druhého poločasu, kdy domácí podruhé udeřili. Ve 49. minutě měla Admira výhodu přímého kopu, který se nakonec odrazil za hranici velkého vápna, kde číhal osamocený Tatdanov Magomedali, který střelou do protipohybu překonal brankáře Chebu.

Třetí brankovou radost si užili domácí o sedm minut později, přesněji v 56. minutě, kdy chebská obrana propadla v souboji s Vojtěchem Polívkou, který následně poslal balon přes tři hráče Hvězdy do ohně, kde si ho našel nabíhající Jiří Jandovský, který tak definitivně zlomil snahu Západočechů na lepší výsledek.