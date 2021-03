V osmi utkáních, která Hvězda odehrála, hájil ve třech z nich barvy Chebanů pětadvacetiletý brankář David Wagneter, který posílil Hvězdu během letní přestávky, kdy zamířil do známého prostředí, v němž již působil, z německého Waldsassenu. Vynucenou přestávku si nejen on vyplňuje individuální přípravou.

„Na restart se připravujeme každý sám,“ poukazuje Wagneter k současné situaci, která nedovoluje týmům trénovat společně.

„Dvakrát v týdnu běhám a s kluky si pak časy porovnáváme. Snažím se také zařazovat brankářské tréninky,“ přiblížil náplň své přípravy Wagneter.

Nejen pro něj je však nejistota v podobě návratu na fotbalové trávníky, kdy se termíny restartu fotbalových soutěží stále prodlužují, ubíjející, když to navíc ubírá hráčům na potřebné motivaci.

„Určitě vědomí, že trénujete, ale nevíte, kdy zase budete hrát, na motivaci nepřidá,“ naráží na několikrát změněný termín návratu na stadiony. „Navíc když většina hráčů chodí trénovat až po práci,“ připomíná náročné podmínky hráčů.

„Na druhou stranu ale víme, že to děláme hlavně pro sebe. A až se začne hrát za měsíc, nebo tři, tak budeme připraveni,“ říká chebský brankář. „Věřím, že když člověk poctivě na sobě maká, tak se mu to pak na hřišti vrátí,“ vysvětluje Wagneter.

David Wagneter, FK Hvězda Cheb.Zdroj: FK Hvězda Cheb

Pokud se opravdu restart fotbalových soutěží uskuteční, budou týmy potřebovat nějaký čas na společnou tréninkovou i zápasovou zátěž. „Do té tréninkové nebude problém se dostat, jelikož už jsme všichni pořádně hladoví po fotbale a těšíme se, až budeme moct společně na hřišti potit krev,“ upozorňuje s úsměvem pětadvacetiletý gólman.

„To zápasová zátěž tam už bude trochu složitější, jelikož by záleželo, kolik času bychom dostali na přípravu a kolik přátelských zápasů bychom stihli odehrát, když ideální by bylo sehrát alespoň dvě tři. I tak by to nebylo ideální, ale my bychom se s tím poprali,“ vypočítává Wagneter.

V případě návratu na stadiony jsou ve hře hned dvě varianty, když ta první zahrnuje dohrát alespoň padesát procent zápasů, aby mohly být soutěže regulérně ukončeny.

„I když jsme to věděli již před sezonou, tak si myslím, že tato varianta férová není, protože každý by měl hrát se soupeřem jak doma, tak i venku,“ kroutí hlavou nad první možností. „Výhra by to byla pro první dva postupující týmy, dalších čtrnáct by přišlo o možnost poprat se o dalších pětačtyřicet bodů, a tudíž i o šanci na lepší umístění,“ má jasno Wagneter. Druhou variantou je předčasné ukončení sezony, stejně jako tomu bylo v loňské sezoně, kdy byly soutěže anulovány, bez postupu či sestupu.

„Já bych soutěže vůbec nedohrával a výsledky anuloval. Pokud by to situace dovolila a my mohli hrát, odehrál bych zápasy v rámci nějakého turnaje, a v létě bychom tak mohli načít novou sezonu od začátku,“ dodává svůj postoj k současné situaci David Wagneter.