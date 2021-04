A není divu. V současné době totiž mohou po další paskvilové úpravě sportovci sice trénovat na venkovním sportovišti, ale nanejvýš v šesti dvojicích a s desetimetrovými rozestupy. K tomu opět nemohou využívat šatny ani sprchy.

„Já k tomu asi ani nemám co říct,“ krčí rameny ostrovský trenér Jiří Štěpán. „Je to odraz všech zákazů, uvolňování s podmínkami testování dětí ve školách a dalších nesmyslných věcí, které nám naše vláda připravuje,“ kroutí nechápavě hlavou nad neustálými změnami.

Všechno připomíná úryvek z Pyšné princezny – odvolávám, co jsem slíbil a slibuji, co jsem odvolal. „Využívání šaten je to nejmenší, oč jde, to už jsme tady měli,“ připomíná opatření, které opět nabylo platnost.

Fotbalisté Ostrova si na společné tréninky bez omezení musí ještě nějaký čas počkat.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

„Natrénovat se samozřejmě nic nedá, co se týká fotbalu, jelikož ten je kolektivní a kontaktní sport, za těchto podmínek se vůbec nemůžeme bavit o nějakém trénování,“ naráží Štěpán nejen na zeštíhlení počtu hráčů, kteří mohou tréninkový proces ´společně´ absolvovat. I přesto Štěpán našel na návratu na stadion pozitiva.

„Myslím si, že hráči ocení to, že i za těchto podmínek se můžeme potkat na hřišti, kdy si alespoň ověří, že míč je kulatý (smích). Teď vážně, bude to trošku zpestření a tak nějak jde i o to, abychom navázali osobní kontakt,“ vypočítává kormidelník Ostrova.

Mnoho klubů však možnost navrátit se na fotbalové pažity nevyužilo a soustředí se i nadále na individuální tréninky svých hráčů. „Já jen doufám, že o tomto rozhodnutí bude přemýšlet někdo, kdo má zdravý rozum,“ říká rozhořčeně.

„Když si uvědomíme, že jsme poslední mistrovské utkání odehráli minulý rok 10. října a následně jsme trénovali čtrnáct dní v prosinci a od té doby nic, tak se o dohrání soutěží vůbec nemůžeme bavit,“ přibližuje další úskalí v podobě restartu fotbalových soutěží, který je za těchto podmínek nereálný.

„Jestliže začneme trénovat koncem dubna či začátkem května, tak bude naprosto korektní začít až podzimní část nové sezóny. Myslím tím adekvátně trénovat, kde bude docházet ke kontaktu hráčů a dalším nezbytným věcem, které do fotbalu patří,“ dodává.