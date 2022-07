Jak hodnotil skončenou sezonu a co říká na velkou obměnu kádru před startem nového ročníku? To prozradil v rozhovoru Deníku.

Martine, primární cíl, kterým byla záchrana, jste splnili, panujete tedy spokojenost?

Určitě ano, splnili jsme cíl a řekl bych, že všichni jsou rádi, že divize se pro Mariánské Lázně zachránila.

Oproti podzimní části byla ta jarní podstatně na bodový zisk chudší, což se také promítlo do tabulky, kterou jste se postupně propadali…

Je to tak, jaro nebylo zdaleka dobré jako podzim, o to je to cennější, že jsme to zvládli.

Moc tomu nepřidalo ani prohrané derby s chebskou Hvězdou…

Určitě to tomu nepřidalo. Říkali jsme si, že proti Hvězdě by to bylo dobré zlomit, ale bohužel se nepovedlo.

Nakonec jste uhájili divizní příslušnost až v závěru soutěže, určitě jste si museli oddychnout vzhledem k vyrovnané tabulce…

Samozřejmě celý tým je rád, že se to nakonec zvládlo.

Vy jste během sezony nastřílel jedenáct branek, čímž jste se stal nejlepším střelcem Viktorie, jak tento počin vnímáte?

Jsem rád, že jsem mohl pomoci týmu některými góly, ale hlavní je, že jsme to jako tým zvládli.

Na jaký zápas si rád vzpomenete, a naopak, na který byste nejraději zapomněl?

Tak určitě budu strašně rád vzpomínat na zápas v Jindřichově Hradci, kde jsme si zajistili záchranu v soutěži a vyhráli 5:1. Na druhou stranu bych nejradši zapomněl na zápas v Rokycanech, který se nám vůbec nepovedl, když jsme prohráli vysoko 2:8.

Viktoria nově spolupracuje s Přešticemi, může to být motivace právě i pro viktoriány, že by mohli nakouknout do třetiligové soutěže?

Určitě bude! Je to něco nového a to je vždy velká motivace.

Během fotbalové přestávky přišel nový trenér a i kádr zaznamenal několik změn, kdy vesměs tým posílili nadějní mladíci, kteří značně zvednou konkurenci…

Je to určitě dobře i oproti minulé sezoně, kdy každý to svoje místo tak nějak měl, a teď o něj bude muset zabojovat.

Martin Kapolka, záložník FC Viktoria Mariánské Lázně.Zdroj: Daniel SeifertV novém ročníku Fortuna divize A budete jediným zástupcem z Karlovarského kraje v této soutěži. Na které utkání se těšíte a jak náročný podzim očekáváte?

Tak to si teď vůbec netroufám říct, jelikož každý zápas bude důležitý a těžký. V soutěži je spousta nových týmů,tak po podzimu uvidíme (úsměv).

Podzimní část zahájíte v domácím prostředí, kdy budete hostit Komárov. Jak důležité bude vstoupit do soutěže pravou nohou?

Samozřejmě to bude hodně důležité, budeme chtít určitě naplno bodovat, navíc hrajeme doma. Ale nebude to vůbec lehké, jelikož půjde o nováčka soutěže, který taktéž bude chtít vstoupit do podzimní části bodovým ziskem.