/MOL CUP/ Fotbalový svátek je tu. Již ve čtvrtek 12. října se představí hráči mariánskolázeňské Viktorie pod velením trenéra Aleše Zacha ve třetím kole MOL Cupu, ve kterém se jim postaví do cesty v 16.00 hodin ligový výběr plzeňské Viktorie.

FC Viktoria Mariánské Lázně. | Foto: FC Viktoria Mariánské Lázně

„Je to samozřejmě největší zápas, vážím si toho, že jsem trenérem týmu, jehož hráči to dostali až sem a umožnili nejen sobě, ale i mě a celému realizáku, postavit se vedle takových fotbalových osobností, které v Plzni nastupují a odehrát proti nim mistrovský zápas,“ prozradil Aleš Zach, že je to prozatím nevíce v jeho trenérské kariéře.

„Za tohle ale patří dík těmto skvělým klukům, kteří to vyrubali na hřišti a dali nám všem možnost přivítat v Mariánkách jedno z největších mužstev v Česku,“ přidával Zach.

Pod jeho taktovkou Mariánské Lázně nabraly druhý dech, a to se promítlo i do áčkové divize, které právě Viktoria kraluje. „Prožíváme zatím velmi povedený vstup do soutěže a neskutečně si toho všichni vážíme,“ neskrýval radost kormidelník Mariánských Lázní.

A právě úspěšné tažení se promítlo i do kabiny viktoriánů. „Chuť do fotbalu mají hráči velkou, ale chuť jim nechyběla ani loňský podzim, který byl sice špatný, ale parta už i tehdy byla výborná. Stojím si za tím, že jsou po celou dobu mého působení ve Viktorii hráči, kteří mají vynikající charakter,“ chválil si Zach.

Do pohárové bitvy s Plzní půjdou Mariánské Lázně vítězně naladěny, když zvládly hit áčkové skupiny, ve kterém urvaly skalp Příbrami B, kterou porazili 3:1.

„Utkání proti Příbrami jsme zvládli jak výsledkově, tak herně a samozřejmě se pak do zápasu proti Viktorii jde mnohem lépe a s čistou hlavou,“ vysvětloval kouč Viktorie.

„Role favorita je jasná, to všichni víme,“ je si vědom, že v pohárové bitvě drží trumfy na své straně Plzeň. „Pro nás všechny je to velká odměna, nestydím se říct svátek fotbalu pro hráče, realizační tým i diváky,“ připomněl, že Mariánské Lázně zažijí opravdu nevšední fotbalový zážitek. Ale i do derby Viktorek půjdou Mariánské Lázně s cílem uhrát co nejlepší výsledek.

„Do utkání půjdeme s cílem ho odjezdit po zadku, nechat na hřišti všechny síly, aby nám mohli po zápase diváci zatleskat. Všichni hráči musí být disciplinovaní a koncentrovaní na každou vteřinu zápasu, ale to není nic nového, to musí i v soutěži, protože divize není lehká soutěž,“ poukazoval Zach.

Plzeň dorazí do lázeňského města s nálepkou favorita, ale viktoriáni budou chtít prvoligovému celku cestu do dalšího kola hodně znepříjemnit, podle toho se také Mariánské Lázně zařídily.

„Zakázal jsem hráčům říkat, že si to jdou užít. Nesmysl. Jdeme to důstojně odehrát a rvát se o dobrý výsledek,“ prozradil kouč Viktorie.

„Užít si pak mohou večer doma s přítelkyněmi a manželkami,“ glosoval Zach. Cestu do dalšího kola však Viktorii ukázal loňský ročník, ve kterém třetiligový Hlučín překvapivě vyřadil právě Plzeň.

„Hlučín je cesta, ale přece jen, to byla třetí liga a to je ač se to někomu nezdá, o level výš. Jak říkám, jdeme dřít, nechat tam vše a uvidíme na co to bude stačit,“ doplnil závěrem Zach.