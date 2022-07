Odměna? Sladká! Hvězda totiž dokázala po mizerném podzimu soutěž zachránit, čímž naplnila svůj jarní cíl. Napomohl tomu také návrat útočníka Dominika Kubince , který opět prokázal, jak jsou branky pro chebský tým důležité, když konta soupeřů zatížil dvanácti góly. Jak viděl jarní část áčkové divize a co říká na účast v béčkové skupině, ve které se v nové sezoně Hvězda představí? To prozradil v exkluzivním rozhovoru Deníku.

Dominiku, do Hvězdy ses během zimní přestávky navrátil s cílem pomoci týmu udržet divizní soutěž, což se povedlo, panuje tedy spokojenost?

Troufnu si říct, že záchrana byla primárním cílem již od minulého léta, a to se povedlo (úsměv). Také jsem rád, že na tom měli podíl někteří mladí hráči, na tom se dá do příští sezony stavět.

Po podzimní části většina fotbalové veřejnosti Hvězdu odepisovala, byla to pro tým motivace?

Jednoznačně. Jsem rád, že jsme některým rejpálkům dokázali, že do divize patříme.

Vstup sice do jarní části nebyl ze strany Hvězdy úspěšný, když prohrála s Petřínem, ale posléze rozjela bodovou šňůru, kterou přeťaly až Přeštice, ale bylo z toho devět důležitých bodů. Jak to týmu pomohlo jak po herní, tak i psychické stránce?

Celou zimu jsem nad prvním zápasem přemýšlel. Dřeli jsme, dokonce jsme se ukázali i v posilovně. Věřil jsem, že to rozjedeme, že já budu spasitel a dám například šest branek, ale bum a prohra 0:5. Nejsem věřící, ale ptal jsem se v duchu boha, jestli si ze mě nedělá tak trochu legraci. Nakonec se ukázalo, že má dva týdny zpoždění (úsměv), a na Doubravce, kde jsme měli padat 4:0 v půli, jsme vyhráli 2:0. Od té doby jsme začali hrát opravdu poctivě a makat jeden za druhého. Nevěřím, že sedm čistých kont je dílem náhody. Samozřejmě pořád máme v týmu kluky,co se otrkávají, proto také ty nevyrovnané výsledky.

Dvanáct branek nastřílel soupeřům během jarní části Fortuna divize A útočník chebské Hvězdy Dominik Kubinec.Zdroj: Daniel Seifert

Navíc Hvězda uspěla i v ostře sledované bitvě o vládce Chebska, kdy jednoznačně přejela v derby Mariánské Lázně…

To byl bezva den! Přišlo poměrně dost lidí, soupeř byl znechucený a my urvali důležité tři body. Po zápase se řvalo snad všechno dvakrát než normálně (smích), všichni byli šťastní. To byly přesně ty chvíle, kterých se já nemohu nabažit, kvůli tomu ten fotbal hraji.

A pak na pořad přišel závěr soutěže, když až v posledním zápase jarní části si zajistila Hvězda divizní příslušnost bodovým ziskem na půdě Hořovic, jak byl tento duel pro vás náročný?

Náročné to bylo jak psychicky, tak i fyzicky. Tenhle systém, kdy vlastně nevíte,z jakého místa padáte, je naprostý nesmysl. Před začátkem soutěže by mělo být dáno, z jakých míst se sestupuje, popřípadě barážová místa. Poslední domácí zápas jsme vyhráli 5:0 a vlastně jsme nevěděli, zda se radovat, nebo ne, tento systém nás připravil o tu pravou radost a oficiální dokopnou. Naštěstí jsme si to vynahradili poslední zápas, kde jsme to prostě urvali.

Cíl, kterým byla záchrana, jste splnili, jaké byly oslavy?

Tady se vědělo, že se zachráníme, už dva měsíce dopředu, jelikož co se začalo vyhrávat, jsem měl velký problém rozeznat posezení po tréninku a dokopnou (úsměv). Jak jsem již zmínil, ta pravá dokopná ještě nebyla, očekávám však, že během přípravy se to napraví.

Navíc vy jste zažil velmi povedené jaro, o čemž svědčí dvanáct vstřelených branek a také primát nejlepšího střelce Hvězdy Cheb…

To mě potěšilo. Moc dobře vím, že dokážu dávat branky, a hlavně dost mi pomohl první gól. Jsem útočník a od toho se očekávají především branky. V nové sezoně udělám ještě o chlup víc než na jaře, abych našim perfektním fanouškům vykouzlil úsměv na tváři.

V novém ročníku Fortuna divize se překvapivě představíte v béčkové divizi, co od této soutěže očekáváte?

Mám smíšené pocity. Chtěli jsme po třech letech jiný los, tak ho máme se vším všudy. Soupeři budou vesměs stejně těžký jako v áčkové skupině. Velké pozitivum vidím v tom, že tam máme asi šest týmů z Prahy a blízkého okolí, to si gurmáni z našeho týmu přijdou po vítězném zápase na svoje.