„Chtěli jsme vyhrát,“ upozorňoval na cíl Hvězdy chebský útočník Dominik Kubinec. Právě on se do historie duelu zapsal tučným písmem. Ve 3. minutě poslal svůj tým do vedení a ve 30. minutě zvyšoval již na dvoubrankový rozdíl.

„Určitě nám to pomohlo,“chválil si důležité trefy do sítě Mýta. „Sice jsme pak měli chvíli problémy se dostat za polovinu, ale zase k ničemu vážnému jsme je nepustili,“ kvitoval týmový výkon, kterým se Hvězda během prvního poločasu prezentovala.

Do druhého poločasu však šlo Mýto s cílem co nejrychleji vstřelit kontaktní branku. „Mýto mohlo dát gól a být zpět ve hře. Boris (pozn. red. brankář Hvězdy Dalibor Mácha) tam vytáhl jednu nebezpečnou hlavičku, která mohla vrátit Mýto zpět do hry,“ oddychl si v hlase Kubinec. V 72. minutě přidala Hvězda třetí branku, o kterou se zasloužil Kubinec a která navíc definitivně zlomila odpor soupeře.

„Po třetím gólu si myslím, že jsme všichni věděli, že body zůstanou doma, a ten gól nám určitě přidal potřebný klid,“ pochvaloval si Kubinec, který si v utkání připsal na účet první divizní hattrick. A ten přišel v pravý čas. „Jsem za to rád, nebudu lhát,“ prozradil chebský útočník.

„Nicméně bych chtěl vyzdvihnout výkon Kuby Anděla, ten to tentokrát vepředu de facto za mě celé odbojoval a já jen slízl smetanu,“ chválil svého spoluhráče Kubinec. Sám ale ví, že bude muset za premiérový hattrick něco přihodit do klubové kasy. „Určitě něco dám, ale až na konci sezony přímo na dokopnou, protože by to náš pokladník někde teď prošustroval,“ říká s nadsázkou Kubinec.

FK Hvězda Cheb – TJ Slavoj Mýto 3:0 (2:0). Branky: 3. , 30. a 72. Kubinec Dominik. Rozhodčí: Míč. ŽK: 3:0. Diváci: 150. Hvězda Cheb: Mácha – Plíhal, Hucl, Netrval, Beneš (81. F. Kompit) – Janda, Bauer (81. Kopecký), Eisenreich, Anděl – Komberec (55. Hrotek), Kubinec (73. Znak).