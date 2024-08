„S nasazením a s tím, jak k přípravě hráči přistoupili, jsem spokojený. S čím ale naopak moc spokojený nejsem, je šířka kádru, který je úzký,“ hodnotil trenér Mariánských Lázní Aleš Zach. Kromě těch, kteří odešli, se totiž při skládání stále potýká se zdravotními problémy několika hráčů. „Odchodů bylo dost, ale chybí také několik zraněných hráčů, někteří jsou mimo dlouhodobě. Nejblíž zpět na hřiště má asi Dan Cinkanič, co nejdřív by měl snad být k dispozici nově příchozí Robert Liguš, u Adama Bártla a Dominika Pěčka se naopak vůbec neví, kdy budou moct nastoupit,“ komentoval zdravotní stav chybějících hráčů.

Dva rozdílné zápasy během krátké doby odehráli Zachovi svěřenci s Ostrovem. „Velký rozdíl byl v celkovém přístupu všech zúčastněných. První duel se hrál narychlo domluvený bez rozhodčích, nalajnovaného hřiště a bylo to znát. To utkání mi neřeklo vůbec nic, stejně tak asi Karlu Tichotovi, trenérovi Ostrova. Druhý pohárový, zápas už byl klasický mistrák, kdy jsme se poctivě připravovali celý týden, přizpůsobili jsme tomu i páteční přípravu, kdy byl klasický předzápasový trénink. Tomu odpovídal i přístup hráčů, jak našich, tak soupeře. Hrál se velice slušný fotbal, bylo to vyrovnané utkání kdo s koho, v němž jsme dali o gól víc,“ uvedl k poslednímu dění před startem sezony Zach, kdy už mu krátce dělal asistenta nově Jiří Sloup. „Adam Forman skončil kvůli časové vytíženosti, trénuje ještě futsal a nešlo to už skloubit. Jirka je tu zatím krátce, ale věřím, že to bude fungovat dobře,“ řekl k důležité změně Zach.

Ten se bude muset v sezoně popasovat i s přeřazením do jiné skupiny. „Soupeře neznáme, snažíme se získat nějaké informace. Nechci snižovat úroveň divize A, ale dovolím si tvrdit, že nás čeká složitější období než v minulé sezoně,“ předpovídal. I vzhledem k tomu a současné šíři kádru si netroufl naznačit, kam mohou směřovat očekávání fanoušků Viktorie. „Základní kádr máme slušný, ale nedovedu si představit, jak to bude za současného stavu. Kdyby se zranili dva tři hráči, tak je nemám kým nahradit. Pokud bychom se pohybovali v první polovině tabulky, tak by to bylo skvělé,“ pokračoval.

Jeho favoritem na postup budou Neratovice, které Viktoria hostila hned v prvním kole, a to v sobotu od 13.30. „Přišlo tam hodně hráčů z třetiligových Velvar a už loni byl tenhle tým velmi dobrý,“ dodal Zach k nadcházející sezoně.