/FORTUNA DIVIZE/ Hotovo. Po zpackaném podzimu ve Fortuna divizi A měla mariánskolázeňská Viktorie jediný cíl, tím bylo udržet pro lázeňský klub divizní soutěž. Povedlo se. V předposledním kole o tom rozhodla výhra 4:2 na půdě Doubravky.

FC Viktoria Mariánské Lázně. Ilustrační foto. | Foto: FC Viktoria Mariánské Lázně

„Zápas jsme začali velmi aktivně a nechtěli jsme hrát jen na bod, který by nám stačil,“ poukazoval kouč Viktorie Aleš Zach. V 21. minutě šli hosté do vedení po rohu Filipa Renzy na zadní tyč, kdy se prosadil dorážkou Dan Cinkanič do vedení.

Podruhé se radovala Viktoria ve 31. minutě, kdy proměnil pokutový kop Jan Kopta. „Bohužel do poločasu se za domácí prosadil z trestňáku nejlepší hráč Senca Roubal a zápas byl opět otevřený,“ řekl k prvnímu dějství Zach. Po změně stran navrátil dvoubrankové vedení hostům Dominik Pěček, v 76. minutě navýšil vedení Mariánských Lázní střídající Martin Patrovský. „Domácí se nevzdali, podařilo se jim snížit, ale my už jsme byli na vlně euforie a zápas jsme zdramatizovat nenechali,“ pochvaloval si Zach.

Zdroj: tvcom.cz

Viktoriáni tak potvrdili parádní jarní část, ve které nasbírali hodně důležité body, čímž se po zásluze udrželi v divizní soutěži. „Byla to třešnička na dortu za celé jaro,“ nešetřil chválou Zach. „Leželi jsme v hrobě, nad sebou víko které už bylo skoro přibité,“ vracel se k situaci po podzimu, kdy málokdo věřil Viktorii v záchranu.

„Kluci dokázali vylézt a znovu se zařadit do života. Klobouk dolů a moc jim všichni za to děkujeme, opravdu vážně moc,“ dodal závěrem kouč Viktorie.

Doubravka – Mariánské Lázně 2:4 (1:2). Branky: 35. Roubal Lukáš, 77. Vacata Lukáš – 21. Cinkanič Dan, 31. Kopta Jan (PK), 61. Nový Martin (vlastní), 76. Patrovský Martin. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 2:3. Diváci: 157. Mariánské Lázně: Gembický – Buršík (85. Štůla), Cinkanič, rybař, Beránek – Skopový (65. Nedbalý), Drahorád, Pěček (65. Holub), Kapolka – Kopta, Renza (71. Patrovský).