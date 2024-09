Jako první naskočí do šestého kola Březová, která má před sebou třetí domácí vystoupení v podzimní části. Aktuálně poslední tým tabulky čeká v sobotu 14. září od 10.15 hodin další náročný zápas, když na západ Čech zavítá nováček soutěže Tempo Praha.

Právě tým z hlavního města zažívá povedený vstup do soutěže, když se po pěti kolech drží na sedmé příčce s osmibodovým ziskem, zatímco Březová v první části soutěže výsledkově a bodově hodně tápe, když dvoubodový zisk je toho důkazem.

Ve stejný čas pak bude rozehrán také duel Hřebeče s karlovarskou Slavií. A v sázce budou důležité body, jelikož oba týmy se bodově v podzimní části trápí, když Hřebeč prozatím dosáhla na tři body, karlovarská Slavia na čtyři. K utkání však zamíří slávisté nabuzeni o výhru v MOL Cupu, ve kterém porazili Chomutov 5:1. Na tu budou chtít navázat i v sobotním duelu.

Posléze přijde na pořad v sobotním odpoledni, přesněji ve 13.30 hodin krajské derby. Pro Mariánské Lázně tak půjde o druhé v řadě, když uplynulý týden uspěly na půdě Ostrova, kde zvítězily 2:1. Tentokrát se postaví svěřencům trenéra Aleše Zacha Baník Sokolov, tedy aktuálně třetí tým tabulky.

„Čeká nás druhé derby, tentokrát doma a se Sokolovem. Opět to bude náročný zápas, protože samozřejmě víme o velké kvalitě, jakou Sokolov má. My jsme posíleni o dvě výhry v řadě a i přesto, že zápas bude hodně těžký, tak ho chceme stoprocentně zvládnout a uspět. Dovede nás k tomu jen obrovské nasazení po celý zápas, udržení koncentrace a disciplíny,“ prozradil kouč Viktorie, co by mohlo jeho tým dotáhnout k další cenné výhře.

V neděli 15. září naskočí do šestého pokračování podzimní části Ostrov. Ten bude chtít prolomit sérii dvou porážek v řadě. Ale Západočechy nečeká nic jednoduchého, když se představí od 14.00 hodin na půdě rezervy pražské Admiry. Ta odehrála v domácím prostředí dvě utkání, a vždy byla úspěšná, když naposledy udolala Štětí 1:0.