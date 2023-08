Přitom dlouho tomu nic nenapovídalo, i když vstup do zápasu měli lepší hosté z Prahy, ale zhruba od 20. minuty kombinovali lépe domácí fotbalisté. „Začal nám hrát střed pole. Měli jsme i šance, největší z nich neproměnil Kapolka,“ litoval trenér Aleš Zach.

A Mariánské Lázně za to stihl strach, v závěrečných pěti minutách dvakrát inkasovali. Vožický poslal hosty do vedení a ještě do přestávky přidal Macháček druhou branku Aritmy.

„Dvěma lajdáckými chybami jsme soupeřovi darovali vedení 2:0. Soupeř pak mohl hrát, co potřeboval. Má výborně organizovanou defenzivu,“ zlobil se mariánskolázeňský kouč.

I tak šel do druhé půle s plánem vstřelit kontaktní gól a zdramatizovat utkání. Přeskuopil řady, hrál jen se třemi obránci a na dva útočníky, ale ani to úspěch nepřineslo. Místo toho po špatně zahraném signálu při rohovém kopu domácí brzy inkasovali potřetí. „Pak už jsme dohrávali v ohromné křeči,“ uznal Zach.

„Musíme se z porážky poučit, přestat dělat hloupé chyby a hlavně dál poctivě pracovat. Každý je svého štěstí strůjcem,“ naznačil, že může dojít ke změnám v základní sestavě.

Už ve středu totiž čeká jeho svěřence doma zápas MOL Cupu se Slavií Karlovy Vary.

Viktoria Mariánské Lázně - Aritma Praha 0:2

Poločas: 0:2.

Branky: 40. Vožický, 43. Macháček, 60. Červený. Rozhodčí: Havránek. ŽK: Mareš, Novotný, Dostál. ČK: Hagino (87., všichni Aritma). Diváků: 100.

Sestava Mar. Lázní: Hinterholzinger – Dvořák, Cinkanič, Brož (46. Buršík), Šimek – Pěček (81. Štůla), Drahorád – D. Skopový (61. Hošek), Renza (61. Peška), Kapolka (46. M. Skopový) – Holub.