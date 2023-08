/MOL CUP/ Po náročném divizním derby, ve kterém mariánskolázeňská Viktoria porazila sokolovský Baník, musí svěřenci trenéra Viktorie Aleše Zacha přeřadit na pohárový stupeň. V úterý se totiž představí viktoriáni ve 2. kola MOL Cupu od 17.00 na půdě plzeňského Petřína.

Mariánské v loňském ročníku MOL Cupu vyřadila Příbram, kterou spasil v lázeňském městě až v poslední minutě Wágner. Uspějí hráči Viktorie tentokrát na půdě Petřína? | Foto: David Ždímal

„Jedeme si pro postup,“ hlásí kouč Viktorie. Pak ale zvážní. „Víme, že nás nečeká nic lehkého, jelikož Petřín patří k nejlepším týmům divize, navíc má velké kvality,“ narážel Zach na loňskou sezonu, ve které Petřín obsadil třetí příčku. A i v té letošní Petřín prokazuje své kvality, když se v áčkové skupině drží na páté příčce, dva body za druhou Viktorií. „My, ale chceme postoupit, uděláme proto vše,“ slibuje Zach, že se jeho výběr o postup do třetího kola popere.

Oproti Sokolovu však přijdou na pořad změny v sestavě Viktorie. „Po náročném derby dostanou šanci všichni hráči co nehráli, takže nastoupí od začátku,“ prozradil Zach. „Všichni mají kvalitu, takže to bude na nich. Věřím, že se s tím úspěšně poperou,“ věří svému výběru kouč Mariánských Lázní. Pokud viktoriáni na horké půdě Petřína uspějí, mohou se těšit na zvučného soupeře, když do druhého kola naskočí i ligové týmy. „Jak jsem řekl, očekávám postup,“ doplnil závěrem Zach.

