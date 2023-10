/FOTO, VIDEO/ Plzeňská Viktoria potvrdila ve 3. kole MOL Cupu své kvality, čímž bez problémů dokráčela v Mariánských Lázních v bitvě Viktorií pro postup do osmifinále, ve kterém se střetne s Olomoucí. O postupu rozhodl plzeňský výběr již během prvního dějství, ve kterém vstřelil tři branky. Po změně stran postupem času došli domácím síly, čehož Plzeň gólově využila, když zarovnala účet pohárového duelu na 10:0.

Plzeňská Viktoria ovládla v Mariánských Lázních třetí kolo MOL Cupu, slavila vysokou výhru 10:0. | Video: Daniel Seifert

MOL Cup – osmifinále

Bohemians Praha 1905 – AC Sparta Praha, SK Sigma Olomouc – FC Viktoria Plzeň, TJ Slovan Velvary – SFC Opava, SK Dynamo Č. Budějovice – FK Jablonec, FK Dukla Praha – MFK Vyškov, FC Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav, FC Hradec Králové – SK Slavia Praha, FC Baník Ostrava – FC Zlín.

„Tak samozřejmě pocity smíšené,“ neskrýval zklamání po vysoké prohře trenér Mariánských Lázní Aleš Zach. „První poločas měl solidní parametry a v rámci možností jsme se snažili se soupeřem držet krok, ale i přesto tam byl vidět obrovský rozdíl to si musíme přiznat,“ nehledal výmluvy Zach.

Skóre střetnutí otevřel ve skvělé atmosféře, o kterou se staraly necelé tři tisícovky fanoušků v 10. minutě Jan Sýkora proměněnou penaltou. Posléze se zapsali do střelecké listiny jeho spoluhráči Matěj Vydra a Ibrahima Traoré.

„Chtěli jsme hrát fotbal a bohužel Viktorka nás trestala po našich chybách, kdy jsme se nestačili vracet do pozic, “ narážel Zach, že jeho výběr nechtěl hrát žádného zanďoura.

Po obrátce stran drželi hráči z lázeňského města s Plzní krok až do 55. minuty. „Pak už to byla exhibice soupeře,“ přiznával Zach. Plzeň totiž poté předvedla gólovou smršť. „Plzeň rychle kombinovala a my i přesto, že jsme prostřídali tak už jsme prostě neměli síly i tak si myslím, že dva tři góly byly zbytečné,“ podotkl Zach ke druhé půli pohárové bitvy, ve které hráči Mariánek obdrželi sedm branek.

I pře vysokou prohru nad svým týmem nezlomil pověstnou hůl. Nebyl totiž důvod. „Kluky rozhodně hanit nebudu, postavili se tomu nejlepšímu, co v Česku máme a poločas statečně vzdorovali,“ chválil si výkon svých svěřenců kouč Mariánek.

„Normální člověk tohle jako ostudu ani potupu nebere a blbcům, co se smějí vzkazovat nic nechci. Je to za námi a soustředíme se na soutěž, která je důležitější,“ upozorňoval Zach, že opět musí jeho tým přepnout zpět na divizní mód. „Děkujeme všem lidem, co přišli a podpořili nás,“ doplnil ještě k závěrečnému vystoupení v MOL Cupu Zach.