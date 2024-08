Fotbalisté Ostrova si plně užívají úspěšný vstup do nové sezony ve 4. české…

Mariánskolázeňská Viktoria nezopakuje loňské vítězné tažení, které ji přerušila až ligová Viktoria Plzeň. Tentokrát se hráči z lázní museli sklonit před třetiligovým výběrem Most-Souš, se kterým prohráli 0:4. Až do 75. minuty sahala po postupu březovská Olympie, která hostila třetiligového nováčka z Petřína.

"Výsledek je zklamání, hra určitě ne. Bohužel stále stejná písnička, produktivita. Asi ve 12. minutě obešel Bilik stopery i gólmana, udělal to opravdu výborně, ale pak si šlápl na míč a skončil za lajnou. Hned z následné akce jsme inkasovali a do poločasu dostali ještě jeden gól a soupeř se uklidnil. Po pauze jsme hosty zatlačili a opět si vytvořili několik šancí, ale tradičně neproměnili a tak po chybě uprostřed hřiště se hosté dostali za obranu a ti už si se samostatným únikem rady věděli a utkání rozhodli. Těsně před koncem si to pojistili čtvrtým gólem a postupují tak dál… Kluci předvedli solidní výkon a byli svému třetiligovému soupeři důstojným soupeřem. Teď už naše myšlenky směřují k sobotě, kdy potřebujeme v soutěži konečně naplno bodovat," řekl po utkání kouč Viktorie Aleš Zach.

Ten však prokázal svou kvalitu a v závěrečné patnáctiminutovce Olympii nastřílel tři branky, když dvě z nich měl na svědomí kapitán Václav Lisý, čímž tak po výhře 3:1 prošel stejně jako Most-Souš do druhého kola MOL Cupu.

Třetí zástupce v podání karlovarské Slavie naskočí do I. kola po dohodě s třetiligovým Chomutovem až ve středu 11. září od 18.30 hodin na stadionu v Drahovicích.

Výsledky, I. kolo, MOL Cup:

Mariánské Lázně – Most/Souš 0:4 (0:2). Branky: 13. Michal Rjaska, 25. Filip Šimeček, 78. Lukáš Marhoul, 87. Jan Dvořák. Rozhodčí: Fencl, Šlajs, Kříž. ŽK: 1:2. Diváci: 200. Mariánské Lázně: Gembický – Dvořák, Drahorád, Cinkanič, Skála – Lávička, Řezáč, Hendrych, Kapolka (66. Liguš) – Pecháček (66. Holub), Bílik.

Březová – Petřín 1:3 (1:0). Branky: 31. Marek Doubravský – 75. a 90. Václav Lisý, 84. Michal Provod. Rozhodčí: Hoch – Coufal, Melničuk. ŽK: 1:2. Diváci: 200. Březová: T. Martinec – P. Peterka (46. D. Peterka), Doubravský, Číž, Kraus (90. Parihuzič) – Fischer (46. Kočí), Šellong (67. D. Martinec), Kursa, Vokáč, Hora – Veselý.