Té se postaví od 14.30 do cesty v 17. kole Fortuna Divize A na stadionu U Ferdinandova pramene třetí celek tabulky Katovice.

Právě na Katovičáky mají v Mariánských Lázních velmi dobré vzpomínky, když na podzim bodově vyplenili Katovice po výhře 3:1. „Musím podotknout, že Katovice patří k nejkvalitnějším týmům v soutěži,“ netradičně chválil tým soupeře trenér Mariánských Lázní Otakar Dolejš. A ví, o čem mluví, Katovice totiž pošilhávají po třetiligové soutěži. „Nečeká nás nic jednoduchého, to víme, ale my musíme vzhledem k těžkému losu bodovat, nejlépe za tři body,“ narážel Dolejš na těžkou sérii, která v úvodu jarní části viktoriány čeká. Po cenných bodech sahala Viktorie již v prvním utkání na půdě Přeštic, tedy prvního týmu divizní tabulky, kde nakonec prohrála 1:2. „Byla to škoda, jelikož jsme přišli o bodový zisk tři minuty před koncem,“ smutně se vracel k nevydařené jarní premiéře trenér Mariánských Lázní. „Chybělo nám trochu štěstí, doufám, že se k nám přikloní v souboji s Katovicemi,“ přeje si kouč. Oproti duelu s Přešticemi chystá trenér i změnu v sestavě. „Jedna změna nejspíše bude, ale uvidíme, jak na tom budou hráči v den zápasu,“ nechal si otevřená vrátka Dolejš.

Záležet však bude i na hrací ploše, na které se duel odehraje. „Uvidíme, jak to bude s počasím, ale rádi bychom hráli na trávě, i když na umělku jsme zvyklí, když jsme na ní odehráli celou zimní přípravu a trénujeme na ní,“ vysvětlil Dolejš.

Navíc se duel odehraje kvůli možnému šíření nákazy koronaviru bez diváků. „Bude to divné, ale to bude všude, my se musíme soustředit na zápas, ten pro nás bude hodně důležitý,“ dobře ví Dolejš. Viktoriáni tak mají po Přešticích další velkou výzvu.

„Jak jsem již řekl, máme před sebou náročnou sérii a pro nás bude úspěch, když vyhrajeme,“ uzavřel trenér Viktorie.