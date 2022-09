Napravit reputaci zamířili o víkendu viktoriáni na půdu nováčka áčkové skupiny Tochovic. Jenže zůstalo jen u přání. Po porážce s Klatovy 0:4 totiž dopadla fotbalová družina mariánskolázeňského kouče Aleše Zacha ještě hůře. O vítězi bylo prakticky rozhodnuto již po prvním poločase, kdy hráči Tochovic nasázeli Viktorii čtyři z celkových šesti branek. Hosté z lázní alespoň v nastaveném čase kosmeticky čestnou brankou Ondřeje Pecháčka upravili výsledek do konečné podoby.

SK Tochovice – FC Viktoria Mariánské Lázně 6:1 (4:0). Branky: 12. Pech Adam, 16. Kynkor Martin, 25. a 45. Čížek Josef, 57. Hadáček Filip, 82. Sirotek Petr – 92. Pecháček Ondřej. Rozhodčí: Žurek. ŽK: 0:4. Diváci: 110. Mariánské Lázně: Šmejkal – Samek (46. Florián), Šácha (71. Gavrylovskyy), L. Prokop, Růžička – Pěček, Drahorád, Skopový, Patrovský (55. Holub) – Pecháček, F. Prokop.

Hvězdu sekl Minárčin

Velké zklamání zavládlo v kabině chebské Hvězdy po šestém kole béčkové skupiny, ve kterém Hvězda musela skousnout druhou domácí porážku. A ta s Českým Brodem musela Chebany mrzet dvojnásob, když šlo o souboj tabulkových sousedů. O výhře hostů rozhodl po změně stran jediný úspěšný střelec duelu Sebastián Minárčin.

FK Hvězda Cheb – SK Český Brod 0:1 (0:0). Branka: 54. Minárčin Sebastián. Rozhodčí: Flade. ŽK: 6:1. Diváci: 50. Hvězda Cheb: Mácha – Plíhal, Hucl, Netrval, Janda – L. Kompit, Bauer, Beneš, Znak – Komberec, Kubinec.

Tři body trefil Březové v oslabení Kursa

Nejlépe vyšla z víkendových divizních bojů březovská Olympie. Ta dosáhla na hodně cennou výhru 1:0 nad exligovým Kladnem. „Do utkání jsme měli dobrý vstup. V prvních patnácti minutách jsme měli tři zajímavé akce, které jsme ale nedotáhli. Poté se hra začala vyrovnávat a na obou stranách bylo několik možností, které ani jeden tým nezúročil,“ ohlédl se za prvním poločasem březovský trenér Petr Schneider. Druhý poločas však pro Olympii nezačal dobře, když předčasně pod sprchy zamířil Pavel Veselý, a Březová tak dohrávala v deseti hráčích. „Špatně jsme zahráli rohový kop a soupeř šel do protiútoku, po kterém byl odpískán faul Veselému, za který dostal červenou kartu. V deseti jsme po zbytek druhého poločasu dobře bránili,“ pochvaloval si kouč Březové.

„Soupeř měl zhruba tři zakončení z hranice vápna, zatímco nám se dařilo chodit do rychlých protiútoků. V závěru utkání pak vybojoval míč Dan Martinec na stoperech hostů, dobře se prodral až do zakončení a jeho střelu dorazil do branky David Kursa,“ popisoval Schneider rozhodující moment duelu, který Olympii vynesl druhou domácí výhru. „ Klukům děkuji za dobrý týmový výkon,“ dodal závěrem k důležité výhře.

FK Olympie Březová – SK Kladno 1:0 (0:0). Branka: 88. Kursa David. Rozhodčí: Šiška. ŽK: 0:2. ČK: 1:0 (47. Pavel Veselý). Diváci: 115. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Neudert, Nimrichter (77. Číž), Kýček – P. Peterka (90. Body), Kovář (90. Kravar), Kursa, Dubnický (81. Rusňák) – Veselý, D. Martinec.