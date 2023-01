„Do zápasu jsme šli bez několika hráčů a z pěti stoperů zbyl jen jeden,“ smutně poznamenal Zach k absenci šesti hráčů, kteří zůstali doma. A to se promítlo i do úvodu duelu. „Začátek zápasu byl strašidelný a už po pár minutách, kdy se domácím nepovedla standardní situace, jim náš hráč ve snaze odehrát míč namazal a bylo to 1:0,“ vracel se Zach k první inkasované brance.