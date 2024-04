„Zatím se nám nedaří a to hlavně výsledkově,“ vysvětloval trenér Viktorie Aleš Zach. „Herní projev v zápasech a to hlavně v Katovicích a Sokolově, nebyl vůbec špatný,“ poukazoval Zach na těsné prohry 1:2, které shodně jeho tým utrpěl. Po nevydařeném vstupu do druhé poloviny soutěže, se po nezdarech propadla Viktoria na průběžnou třetí příčku, když na čelo tabulky, které po podzimu okupovala, ztrácí před 21. kolem šest bodů. A právě o víkendu, přesněji v sobotu 6. dubna, čeká mariánské Lázně šlágr kola, ve kterém se představí od 10.15 hodin na půdě vedoucího Petřína.