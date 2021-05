Michale, v hlasování jste se stal nejpopulárnějším hráčem okresu Cheb, co to pro vás znamená?

Je to určitě příjemné ocenění, určitě mě podpořilo hodně členů rodiny, kamarádů i kolegů z práce, takže jim za to patří velký dík.

Bylo to pro vás překvapení v takové elitní sestavě a konkurenci?

Docela ano, sledoval jsem hlasování asi první týden a pak jsem se koukl na průběžné výsledky tak jednou týdně, docela mě překvapovalo, že pořád vedu (smích).

Určitě jste se mohl spolehnout na podporu svých přátel či rodiny?

Určitě, spousta lidí mi říkala „dneska jsem Ti poslal dva hlasy“ atd. Hodně hlasovala snoubenka, maminka a tchyně.

Trochu odbočme, máte za sebou strastiplnou sezonu, která nakonec byla podle očekávání předčasně ukončena. Věřil jste, že by se mohl restart odehrát, nebo už jste byl skeptický?

Když vše opět v říjnu vypuklo a dle prvního plánu FAČR jsme měli opět začít na konci ledna a dohrát všechna kola, tak jsem tomu věřil. Myslel jsem si, že za dva měsíce je reálné dostat pandemii pod kontrolu, a těšil jsem se, že budeme hrát hned od konce ledna mistráky. Zimní příprava je vždy relativně dlouhá a takhle to vypadalo rovnou na ostré zápasy, což mi v danou chvíli připadalo super. Bohužel s postupem času to vypadalo hůř a hůř a na dohrání už to nevypadalo delší dobu. Moc mě to mrzí, dvě sezony jsou pryč a výsledek žádný. Zrovna venkovní sporty absolutně nechápu, proč byly zakázány, nedává mi to absolutní logiku.

Michal Drahorád, kapitán FC Viktoria Mariánské Lázně.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Není to škoda, navíc když je to podruhé v řadě za sebou?

Je to obrovská škoda. Myslím, že se dalo hrát dál. Kdyby se stanovily určité podmínky, jako například hraní bez diváků, testování hráčů atd., tak se podle mě dalo hrát dál. Nejhorší byla ta nejistota, nikdo nevěděl, jestli začít trénovat, nebo nezačít…, začne soutěž nebo nezačne…? Když začneme trénovat, bude to zbytečné, když nezačneme a soutěž se zase rozběhne, pak nebudeme připraveni… To bylo nejhorší, nevěděli jsme, s čím počítat.

Na druhou stranu je alespoň pozitivum, že můžete být v tréninkovém procesu, což je pro hráče hodně důležité, souhlasíte?

Naprosto! A je super vidět opět i děti lítat po hřišti za balonem. Nechápu, jak se jim tohle mohlo zakázat! Nám všem to strašně chybělo a moc jsme se těšili. Pomalu už vyhlížíme i první přípravná utkání. Snad se s tím popereme a vyhneme se zranění, protože po tak dlouhé pauze to určitě nebude hned optimální, ten výpadek je na všech strašně znát.

Podruhé tak budete muset absolvovat dlouhou přestávku před další sezonou. Jak bude náročné udržet motivaci, než bude zahájen nový ročník soutěže?

No nebude to úplně optimální. V podstatě se teď začalo trénovat, ale začíná se blížit období dovolených. Jelikož jsme byli všichni dlouho zavření doma, tak chce většina hráčů odjet na dovolené, takže příprava bude asi zajímavá. Navíc start je oproti loňským rokům naplánovaný už na 31. 7., což je minimálně o 14 dní až tři týdny dříve než obvykle, takže jednoduché to stoprocentně nebude. Snad se s tím popereme co nejlépe a na začátek sezony budeme dobře připraveni. Také pevně doufám, že se tentokrát už všechny soutěže dohrají.