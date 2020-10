„Po příchodu do Varů jsem odehrál asi čtyři mistrovská utkání, než jsem si přivodil zranění kotníku, které trvalo něco málo přes měsíc. Po uzdravení jsem se těžko dostával na soupisku áčka, a tak jsem hrál spíše za karlovarské béčko. Toho si hned všiml můj současný kouč, a začalo tak moje jednání o návratu do Březové,“ prozradil důvody návratu do Olympie Daniel Nimrichter. Březová však nenavázala na skvělé šesté místo v předčasně ukončeném ročníku a v letošním ročníku se krčí ve Fortuna Divizi B na předposlední příčce.

Na jaře jste odehráli v divizní soutěži pouze jedno utkání, poté následovala fotbalová pauza. Jak to bylo pro hráče těžké, absolvovat zimní přípravu a posléze přijít o mistrovská utkání?

Rozhodně to byla škoda, byli jsme dobře nachystaní na jarní část sezony. Neřekl bych úplně těžké, spíše nás to mrzelo, a tak nám nezbývalo nic jiného než se připravit na další sezonu.

Po uvolnění opatření jste odehráli několik přípravných zápasů, ve kterých jste si nevedli špatně…

Dařilo se nám jak herně, tak výsledkově. Bylo to dobrý období a je škoda, že jsme těmi výkony nenavázali na divizní soutěž.

Následně přišla na program letní příprava, do týmu přišlo několik nových tváří, několik hráčů odešlo, nebylo těch změn během krátké doby až moc?

Těch změn bylo až příliš. Šest hráčů odešlo do Baníku a byli to většinou hráči, kteří hráli pravidelně v základu. Na druhou stranu bych chtěl pochválit našeho kouče, že dokázal přivést do klubu dost kvalitní náhradu. Bohužel času nebylo tolik, abychom se sehráli tak, jak bychom chtěli. Je to celková přestavba týmu, a tím nemyslím jen hráče, museli jsme změnit i způsob naší hry, aby sedla nám všem.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Podzimní část vám vůbec nevyšla, když jste se dlouho drželi na poslední příčce tabulky a šli jste od porážky k porážce. Co tomu chybělo, abyste dosáhli na lepší výsledky, a tím i důležité body?

Jak už jsem říkal, je to dost ovlivněno novými příchody a odchody, je to věc, která se nevyřeší za jednu letní přípravu. Stále ladíme naši hru a štěstí nám zrovna nepřálo. Děláme dost individuálních chyb, ve kterých se soupeř většinou neplete. Budeme muset hrát zodpovědněji dozadu a být víc aktivnější dopředu, nezbývá nám nic jiného než to všechno odmakat.

Nakonec jste před vynucenou pauzou dosáhli alespoň na čtyři body a patří vám předposlední příčka, určitě jste měli jiné ambice?

Určitě jsme nečekali takový start, ale s tím už se nedá nic dělat, budeme muset o to víc zabrat v nadcházejících zápasech. Pro nás to jsou důležité body a věřím, že budou přibývat.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Jenže opět nastala další nucená pauza, jak jste se během ní připravovali?

Jelikož se nedalo trénovat pohromadě, tak nám nezbývalo nic jiného než trénovat individuálně. Od trenéra jsme dostávali pokyny přes mobil, většinou to jsou běhy s určenými kilometry v různém časovém rozmezí.

Na program však opět přišlo pozastavení soutěže do konce roku, podruhé v krátké době. Znovu tak prakticky půjdete z přípravy do přípravy, to už pro vás musí být frustrující?

Frustrující to samozřejmě je, uvidíme, jestli nějaká příprava vůbec bude. Bylo nám řečeno, že se může stát, že žádná příprava být nemusí, a dohraje se tak podzimní část soutěže, sám jsem na všechno zvědavý.