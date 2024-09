A nebylo divu. Ostrov vstoupil do utkání aktivně a obrana Viktorie se měla v čele s brankářem Krištofovičem co otáčet. „Neměli jsme dobrý vstup do zápasu, v prvních patnácti minutách nás soupeř přehrával a vytvořil si dvě velké příležitosti, které díky výbornému Krištofovičovi v brance neproměnil,“ poukazoval Zach, který tým vedl opět kvůli trestu z tribuny.

Co se nepovedlo domácím, povedlo se jeho týmu, když ve 32. minutě se zapsal mezi střelce útočník Petr Holub. „Povedený brejk a centr ze strany uklidil do sítě hlavou Petr Holub. Do konce poločasu jsme hru srovnali a i my jsme měli jednu velkou a jednu menší příležitost,“ přidával kouč Mariánek. I přesto se dočkal Ostrov vyrovnání, když využil jednu ze svých silných zbraní, rohových kopů, který brankově zužitkoval ve 42. minutě Ondřej Nýber.

„Bohužel těsně před pauzou po dobře sehraném rohu Ostrov srovnal. Nepohlídali jsme si zadní tyč a soupeř to nadvakrát procpal do sítě,“ řekl k závěru prvního dějství Zach.

Druhý poločas se hrál dlouho vyrovnaný fotbal, ale pak se nám opět povedlo proměnit brejk, kdy se až před brankáře dostal po narážečce stoper Honza Dvořák a překlopil zápas na naši stranu,“ přiblížil Zach klíčový okamžik krajského derby, který rozhodl o tříbodovém zisku Viktorie.

„Poctivě ale musím přiznat, že do konce zápasu jsme pak byli pod tlakem a přežili několik dobrých šancí domácích, z nichž největší skončila snad v posledních vteřinách zápasu na tyči po krásné střele Machka z trestného kopu,“ oddychl si ještě v hlase kouč Viktorie.

Pro Mariánky to byla druhá výhra v podzimní části, o to víc si ji v lázeňském městě cení. „Vítězství si velmi ceníme, protože Karel Tichota je vynikající trenér, má skvěle seřazené mužstvo, které hraje kvalitní fotbal a doma toho už moc neprohraje,“ chválil soupeře Zach a hned přidal: „Naši hráči se neskutečně vydali, jezdili, jak se říká, po zadku a odměnou jim bylo vítězství nad výborným soupeřem. Všichni zaslouží absolutorium, ale přeci jen nemohu nevyzdvihnout naprosto excelentní výkon našeho mladíka v brance, Honzu Krištofoviče.“