Panebože, to už je tak dlouho? Bohužel čas nezastavíme, to se nedá nic dělat. Každopádně mám ať už na Sokolov, nebo následně na Vary, kde jsem, jak já vždy říkám, strávil nejlepší čtyři roky svého fotbalového života, spousty krásných vzpomínek, takže se do tohoto kraje vždy rád navracím.

Právě v trikotu Buldoků se vám dařilo, když jste s nimi dosáhl na čtvrté místo v ČFL, tedy nejlepší umístění v historii klubu…

Karlovy Vary…, to byla jízda. Pro mě, jak už jsem se zmínil, tak čtyři roky v Buldocích byly naprosto úžasný. Tady bych rád poděkoval za tuto příležitost v lázeňském městě panu Zdeňku Havlovi, který už však bohužel není mezi námi, a trenéru Jindřichu Dejmalovi. Samozřejmě jsem zde potkal i další skvělé lidi nejen z realizačního týmu, ale také spoustu vynikajících fotbalistů. A ono 4. místo? To byla parádní sezóna, a mít jen o trošičku víc štěstí a nepokazit v závěru domácí zápas s Krčí, mohl by možná být v té době vedle Baníku Sokolov další druholigový zástupce v Karlovarském kraji.

Za své éry jste zažil při angažmá v lázeňském městě hned několik trenérů…

Přesně tak. Hned po příchodu z 2. ligy na mě čekal v Karlových Varech trenér s prvoligovými zkušenostmi Jindřich Dejmal a jeho asistent Vláďa Nágl. Trenér Dejmal byl ctižádostivý, neústupný, zarputilý, ale férový trenér a hodně mě toho do budoucna naučil. Zažil jsem pod ním dva roky nejlepšího fotbalu. Po ukončení angažmá trenéra Dejmala to bylo ve Varech jak na manévrech, když jeden trenér střídal druhého. Takže dalším koučem, pod kterým jsem následně působil, byl Standa Purkart a jako asistent, snad si dobře vzpomínám, byl Jiří Schveiner. S trenérem Purkartem jsem se hodně dobře znal už z působení v Plzni, takže jsem přesně věděl, co můžu od bývalého vynikajícího ligového hráče s jeho zkušenostmi očekávat. Dále to byl chvíli jako hlavní trenér právě Jirka Schveiner, a jak už jste zmínil, v neposlední řadě trenér Standa Procházka se zkušenostmi z české, ale třeba i z japonské ligy. Ten už však také bohužel není mezi námi, ale i za jeho působení v Karlových Varech, stejně tak jako od ostatních trenérů, pod kterými jsem tam působil, jsem si toho do dalších fotbalových let ať už jako hráč, nebo následně trenér hodně odnesl.

Navíc jste si zahrál po boku fotbalových legend, jako byl Jan Velkoborský, Karel Tichota…

Karel Tichota, obrovská persona karlovarského fotbalu a skvělý člověk. Když jsem do lázní přišel, tak to s ním nebylo jednoduché, nebo spíš se mnou (smích). Jako kapitán a lídr měl velké nároky a vše na hřišti muselo šlapat na sto deset procent. Ve Varech se totiž hrál pod trenérem Dejmalem úplně jiný systém, než na jaký jsem byl zvyklý, ale všechno si nakonec sedlo a bylo to super. Honza Velkoborský, další bombarďák, se kterým jsem měl tu čest si zahrát. Skvělý, pohodový kluk, co přepnul do úplně jiného režimu, jakmile si obul kopačky a vlétl na hřiště, to jsem v tu chvíli byl rád, že jsem jeho spoluhráč. Na druhou stranu nejen v Karlových Varech, ale také v Sokolově to nebylo jen o zkušených mazácích, potkal jsem tam nové lidi, kamarády a spoustu vynikajících fotbalistů. Mohl bych tady jmenovat všechny, ale jen namátkou: Martin Boček, David Vaněček, Pavel Němeček, Franta Dřížďal, Honza Četverik, Marián Geňo atd., atd., těch hráčů, na které často a rád vzpomínám, je spousta.

Rozdáváte tedy ještě v současné době fotbalovou radost?

Bohužel už nehraji, i když bych rád, ale moje zdravotní situace už mi to neumožňuje na takové úrovni, na jaké bych já chtěl. Jsem necelé dva roky po docela náročné operaci páteře, takže fotbal hraji už jen na playstationu se synem.

Teď se však navracíte ve zcela jiné pozici, budete v roli asistenta krýt záda trenéru Aleši Zachovi na lavičce Mariánských Lázní…

Nesmírně si téhle možnosti vážím, protože už nějakou dobu jsem zvažoval, zda se po operaci nevrátím k fotbalu alespoň formou trénování. Takže na spolupráci s Alešem, se kterým se znám už dlouhá léta, se moc těším. Vím, jak fotbal umí prožívat stejně jako já, když dokáže být pro kluky velkým hnacím motorem. Myslím si, že to bude hodně zajímavé spojení našich dosavadních zkušeností, a v neposlední řadě doufám, že to přinese kýžené výsledky pro fotbal v Mariánských Lázních.

Co tedy od nové role očekáváte?

Je to pro mě něco nového a role asistenta v mužském fotbale je trochu jiná, než jakou jsem zažil coby hlavní trenér dorostu U15 na Senco Doubravka nebo jako hlavní trenér sice mužů, ale v Německu v nejnižší soutěži. To se kvalitativně nedá vůbec srovnávat. Očekávám, že od Aleše dostanu i svou porci prostoru k tomu, abych zde své zkušenosti mohl dál předat mladým hráčům.

Tím prakticky nastartujete svou novou fotbalovou etapu?

Jak jsem už říkal, jsem za tuto možnost rád, bude to další zkušenost, kterých v životě nikdy není dost, a doufám, že mi to pomůže v mém trenérském rozvoji. A kdo ví, třeba mi to otevře cestu k dalším možnostem a další etapě života coby asistenta nebo trenéra ať v Mariánských Lázních, nebo kdekoliv jinde.

Viktoria však nezažila příliš povedený podzim, v jarní části bude bojovat o udržení v divizi, je to pro vás motivace?

Určitě to motivace je. Vím, kde se Viktorka v tabulce nachází, a rozhodně si nemyslím, že to je místo, kam patří. Zjišťoval jsem si nějaké informace nejen o již proběhlé podzimní části, ale také o hráčích samotných, o zápasech atd. To už je ale minulost, kterou nezměníme, jen se z ní můžeme ponaučit. Teď v zimní přípravě však máme s trenérem Zachem dostatek času tým dobře připravit jak po fyzické, tak i po taktické stránce na jarní část soutěže a na to, dostat se pryč ze sestupových míst. To je náš hlavní úkol a já věřím, že to společnými silami v Mariánkách dokážeme.