OBRAZEM: Viktoria zažila zpackaný podzim. Zklamání, bědoval kouč Viktorie Zach

/FORTUNA DIVIZE A/ Před startem podzimní části divizní soutěže prošel fotbalový kádr mariánskolázeňské Viktorie velkou obměnou. Na trenérský post usedl Aleš Zach, který zamířil do lázeňského města z Horní Břízy a kterého doprovodilo do Mariánských Lázní několik nových tváří. A Viktoria pomýšlela hodně vysoko, ale realita byla zcela jiná, když z toho bylo po podzimní části překvapivé předposlední, patnácté místo. Jak viděl první polovinu soutěže mariánskolázeňský trenér Aleš Zach? To prozradil v exkluzivním rozhovoru Deníku.

