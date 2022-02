„Do utkání jsme vstoupili velice dobře a brzy vedli 2:0. Bohužel nás pak potkal desetiminutový výpadek, kdy jsme inkasovali čtyři branky,“ připomněl sokolovský trenér Karel Tichota důležitou pasáž zápasu, která nakonec rozhodla o vítězi utkání.

Ostrov si poradil se Slivencem, dnes se představí v Sokolově

„Po špatném vstupu do zápasu, kdy kluci podcenili soupeře, jsme ve 13. minutě prohrávali 2:0. Poté se naše hra zlepšila, kluci plnili veškeré taktické pokyny a to přineslo i góly, do poločasu jsme výsledek otočili na 2:4,“ přidával své hodnocení prvního poločasu ostrovský trenér Michal Süttö.

Velký obrat načal vyrovnávací brankou ostrovský obránce Jakub Janda. Posléze si Ostrov užil skvělou desetiminutovku, během které vstřelil tři branky, o něž se podělili Vojtěch Machek, Tomáš Bursík a Jan Sýkora.

„Do druhého poločasu jsme prostřídali a kontrolovali vývoj zápasu a přidali další dvě branky,“ narážel Süttö na další zásahy svého týmu, o které se zasloužili střídající hráči Matyáš Hron a Jaroslav Zedníček.

„Celkově to byla přínosná konfrontace s divizním týmem, která nám ukázala nedostatky, na nichž je třeba pracovat,“ dodal k utkání trenér Baníku Tichota.

FK Baník Sokolov U19 – FK Ostrov 2:6 (2:4). Branky: Švagr Adam, Peška Miroslav – Janda Jakub, Machek Vojtěch, Bursík Tomáš, Sýkora Jan, Hron Matyáš, Zedníček Jaroslav. Rozhodčí: Godža. Diváci: 30.

Sokolov U19: Fiala - Málek, Ferko, Pečinka, Müller - Švagr, Stehlík, Čížek, Robausch (46. Šustr), Sedláček (65. Židov)- Peška.

Ostrov: Vaněček – Janda, Sýkora, Řehák, Tesař – Hackl – Bursík, Mestl, Machek, Dušek – Lattisch (stř. Hron, Zedníček, Jaffan, Veselý).