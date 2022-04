Remíza je asi spravedlivá, shodli se trenéři Ostrova a Březové po krajském derby

Ostrov vyzve NeratovicePořádnou šichtu před sebou mají fotbalisté Ostrova. Těm se totiž postaví na jejich stadionu do cesty v pátečním odpoledni, přesněji v 17.00 hodin, druhý nejlepší celek béčkové skupiny Neratovice. „Nám nezbývá nic jiného než urvat tři body, jelikož bod je pro nás málo. Hlavně nesmíme prohrát,“ narážel kouč Ostrova Ivan Filip na duel Slaného s Chomutovem, po kterém by mohli Ostrováci ztrácet jak na Slaný, tak i Chomutov v případě prohry týmu z Ústeckého kraje šest bodů. „Bude to nesmírně těžké utkání, ale věřím, že pokud do toho dáme všechno, můžeme dosáhnout na výhru,“ přeje si důležité vítězství Filip.

Viktorii čeká anglický týden

Fotbalisté Mariánských Lázní před sebou mají náročný anglický týden, během kterého se střetnou v důležitých bitvách s tabulkovými sousedy. V pátek 15. dubna se představí hráči Mariánských Lázní od 17.00 hodin na půdě Rokycan a v tomto duelu půjde o šest bodů. Ve středu 20. dubna pak čeká Viktorii domácí dohrávka s Mýtem od 18.00 hodin, a opět půjde o šest bodů. Anglický týden pak zakončí Viktoria v sobotu 23. dubna opět v domácím prostředí, ve kterém bude hostit od 10.15 hodin v roli favorita poslední Beroun.

