„Panuje určitě spokojenost, ale tabulka je ohromně vyrovnaná. Spíše koukáme na bodový zisk soupeřů v tabulce za námi, kde je velmi malý rozdíl, a mohli bychom se propadnout po pár zápasech blízko sestupovému pásmu, a tam rozhodně být nechceme,“ říká na úvod k podzimním bitvám David Vaněček.

Jenže nic nebylo zalité sluncem. Start totiž neměla Březová do nové sezony příliš dobrý, urvala remízu s Kladnem a posléze prohrála s Mostem. „Začátek byl těžký,“ přiznává. „Kladno je doma silné a Most je favorit na postup, spíše proto se nám to úplně nepovedlo,“ přemítá nad jednobodovým ziskem z úvodu soutěže.

Následně však rozjeli fotbalisté Olympie vítězné tažení, které vydrželo klubu ze Sokolovska čtyři utkání. „Začali jsme hrát lépe,“ upozorňuje jeden z nejzkušenějších hráčů Březové.

„Některé zápasy jsme otočili až v závěru,“ připomíná utkání, ve kterých urval jeho tým cenné body až v závěrečných minutách. Po čtyřech výhrách se rázem Březováci vyhoupli na medailové posty. „Díky několika výhrám v řadě jsme poskočili v tabulce do horních pater,“ zdůrazňoval.

Ale i březovští hráči si prošli během podzimní části výsledkovou krizí, když posléze střídali lepší výsledky s těmi horšími. „Dost zápasů jsme ztratili v závěru a to nás hodně mrzelo. Hlavně v domácích zápasech s Neratovicemi a Brandýsem,“ naráží na nerozhodný výsledek s Neratovicemi, když o výhru přišli až v 90. minutě. Stejně to pak dopadlo i v bitvě s Brandýsem, který dokázal vyrovnat v závěru duelu.

„Určitě bychom se umístili v tabulce na lepší pozici, kdybychom zápasy dovedli do vítězného konce,“ zklamaně povídá. Navíc tým drtila během podzimní části obsáhlá marodka, kdy trenér Březové Petr Peterka musel nejednou pořádně zamíchat základní sestavou.

„Zranění nás trápila i v minulé sezoně, která se nedohrála. Teď se to opakovalo, ale dokázali jsme si s tím poradit. Šanci tak dostali všichni hráči, aby se trenérovi ukázali v zápasech a nejen v tréninku,“ našel pozitiva Vaněček.

Nakonec to nejlepší. To platilo v podání Olympie dvojnásob, když dokázala vyrabovat Českou Lípu. „Tahle výhra byla pro nás nesmírně cenná, protože s takovým soupeřem není a nebude jednoduché vyhrávat. To byla taková úspěšná tečka za podzimní částí,“ přidává s úsměvem k sedmému podzimnímu vítězství, na které Březová během první poloviny soutěže dosáhla.

Lví podíl měl na úspěšném tažení Březováků kanonýr Pavel Veselý, který zaznamenal během podzimu čtrnáct branek, čímž se navíc stal nejlepším střelcem Fortuna divize B.

„Má velkou zásluhu na tom, že jsme byli celkově dost úspěšní, táhl celý tým,“ kvituje střelecký apetit svého parťáka z útočné linie.

„Určitě je v hledáčku týmů z vyšších soutěží a uvidíme, jestli bude na jaře stále nastupovat v dresu Březové,“ je si vědom zájmu o služby třiadvacetiletého mladíčka.

V současné době si užívají fotbalisté ze Sokolovska zasloužený odpočinek, který následně vystřídá po Novém roce neoblíbená zimní příprava.

„Tu zahájíme 10. ledna a bude neskutečně dlouhá,“ upozorňuje. „Jelikož už patřím ke starším hráčům a těch galejí už jsem zažil spoustu, apeluji na trenéry, aby mi umožnili nějaké menší úlevy,“ prozradil s úsměvem.

Po přípravě budou v Březové netrpělivě vyhlížet jarní část soutěže. „Chceme být ještě úspěšnější, než jsme byli v podzimní části, a atakovat ty nejvyšší příčky v tabulce,“ odtajnil závěrem cíle, se kterými bude Olympie do jarní části vstupovat.