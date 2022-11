„Po takových zápasech si vždy říkám, jestli není lepší prohrát 3:0, kdy na to člověk hned zapomene a tolik nad tím nepřemýšlí. Takhle mám porážku pořád v hlavě a strašně mě mrzí, že jsme sahali aspoň po bodu, a nakonec nemáme nic,“ těžko hledal slova po porážce na půdě Březové trenér Hvězdy Cheb Jakub Klepáček.

V krajském derby se však měl jeho tým co ohánět, především pak v prvním poločase. „Zápas se hrál na velmi těžkém terénu a měl dva rozdílné poločasy,“ poukazoval Klepáček. První poločas se odehrál na březovském stadionu podle fotbalových not březovské Olympie.

„V prvním poločase byli domácí jednoznačně lepší, dostali nás pod tlak, my byli v až moc hlubokém bloku a můžeme děkovat bohu a Daliboru Máchovi, že se do kabin šlo za stavu 0:0,“ přiznával chebský trenér, že jeho tým během první poloviny utkání zažíval na hrací ploše pořádně perné chvíle.

Jenže po změně stran přišla v podání Hvězdy změnaa to se promítlo i do dění na hřišti. „Do druhé půle jsme chtěli být mnohem více aktivní a celou hru posunout výš, aby domácí neměli tolik klidu na rozehrávku, a díky tomu si troufám říct, že jsme ve druhé půli byli lepší a měli o něco více šancí než Březová,“ podotkl k druhému poločasu.

Ten nakonec přetavila v jeho nastavení v cennou výhru Olympie. „Utkání nakonec rozhodla šťastná branka,“ zklamaně řekl Klepáček k inkasované brance.

Hvězda tak ukončila svou vítěznou jízdu na čísle tři. „Klukům musím poděkovat za to, jak zápas odbojovali a nechali tam všechno. Teď musíme co nejdříve na zápas zapomenout a co nejrychleji se zkoncentrovat na poslední zápas s Kladnem a pokud možno zakončit podzim vítězstvím,“ přeje si vítězné loučení s podzimní částí chebský kouč.

FK Olympie Březová – FK Hvězda Cheb 1:0 (0:0). Branka: 92. Veselý Pavel. Rozhodčí: Pachtová. ŽK: 1:3. Diváci: 200. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Číž, Neudert (74. Nimrichter), Kýček – P. Peterka (66. Dubnický), Kursa, Kovář (58. Rusňák), Kravar – D. Martinec, Veselý. Hvězda Cheb: Mácha – Kraus, Hucl, Netrval, Janda – Komberec (Beneš), Znak, Eisenreich, Bílek (65. Hrotek) – Anděl (82. Plíhal), Kubinec.