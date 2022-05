V cestě za záchranou nemohou Ostrováci body rozdávat. „Všechny zápasy jsou pro nás důležité,“ dobře ví ostrovský obránce Jakub Dušek. A není divu. V domácím prostředí to ještě Ostrovu vesměs jde, ale na hřišti soupeřů je to katastrofa. „V minulém kole jsme prohráli vysoko na Aritmě, což pro nás byla asi jedna z nejhorších proher,“ vracel se k pražskému fiasku Dušek.

Ale ani tentokrát nečekal Ostrov v domácím prostředí snadný soupeř, když do Krušných hor zamířil Brandýs nad Labem. „V tomto utkání jsme chtěli odčinit prohru v Praze. Řekli jsme si, že na hřišti musíme nechat všechno a makat jeden za druhého,“ přiblížil předzápasový cíl ostrovský bek. Povedlo se. Ostrov totiž dokázal po bojovném výkonu urvat za výhru 3:0 velmi důležité tři body.

„Dobře jsme bránili a po dlouhé době si vytvořili několik gólových příležitostí jak ze hry, tak i standardních situací,“ těšilo Duška. Právě po standardce se ujal Ostrov vedení, když se do střeleckých statistik zapsal Jan Sýkora. „Po poločase jsme vedli 1:0, a to i díky Vaňasovi (pozn. red. Dominik Vaněček), který za tohoto stavu chytil jasný gól,“ chválil si výkon svého spoluhráče mezi třemi tyčemi Dušek.

Ostrov dosáhl proti Brandýsu na tři body, když vyhrál 3:0.Zdroj: Daniel Seifert

Po obrátce stran přidal Ostrov druhý gól po rohovém kopu, který zužitkoval Petr Řehák, když posléze Brandýs dorazil třetí brankou Tomáš Bursík. „Do druhé půle jsme vstoupili velmi dobře, když jsme přidali druhou branku po rohovém kopu a soupeři odskočili na rozdíl dvou branek. Posléze Bursa přidal třetí branku a zápas jsme dohrávali relativně v klidu a soupeře de facto k ničemu vážnějšímu nepustili, a navíc mohli přidat i další branky,“ popisoval dění ve druhé polovině utkání Dušek.

„Kluky chci pochválit za dobrý bojovný výkon, ale dobře víme, že není co slavit, když se podíváme na tabulku. Všichni si uvědomujeme, v jaké situaci jsme, bude to ještě hodně těžké a my musíme přistupovat ke každému zápasu jako k tomu s Brandýsem,“ dodal Dušek.

FK Ostrov – FK Brandýs nad Labem 3:0 (1:0). Branky: 11. Sýkora Jan, 47. Řehák Petr, 54. Bursík Tomáš. Rozhodčí: Štípek. ŽK: 3:4. Diváci: 227. Ostrov: Vaněček – Janda (85. Jaffan), Sýkora, Řehák, Dušek – Mestl, Jankovský (76. Liška), Machek, Hackl – Bursík (71. Zedníček), Farid (76. Lattisch).