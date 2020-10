Nakonec na pohodovou výhru dosáhli hráči Viktorie, kteří zvítězili v poměru 7:2, a navíc v tabulce se udrželi na druhém místě. Lví podíl na výhře výběru z Chebska měl útočník Jakub Lattisch, který si odskočil společně se svým kolegou z útočné linie divizního A-týmu Františkem Nedbalým vypomoci mariánskolázeňskému B-týmu. Oba dohromady obstarali šest branek z celkových sedmi, které béčko Viktorie v derby nastřílelo.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Prakticky od začátku soutěže chodí pomáhat hráči, kteří jsou buď po zranění, nebo jsou herně nevytížení,“ poukazoval na úvod Jakub Lattisch.

Právě on otevřel v 6. minutě skóre duelu, na což dokázala rezerva Březové gólově odpovědět ve 32. minutě vyrovnávací trefou, ale v závěru prvního poločasu navrátil vedení Viktorii svou druhou brankou v duelu právě Lattisch.

„Při první brance jsem vystihl malou domů domácích, posléze jsme z první vážnější šance inkasovali vyrovnávací branku, ale závěr prvního poločasu už zase patřil nám,“ ohlédl se za první pětačtyřicetiminutovkou útočník Jakub Lattisch.

Po změně stran už to byla pohodová záležitost Chebanů, kteří přidali Březové dalších pět branek, když se dvakrát zapsali do střelecké listiny František Nedbalý a Jakub Lattisch, jednou pak Jan Luhan.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Druhý poločas již byl plně v naší režii, kdy jsme na hřišti dominovali a domácí odešli fyzicky, naši převahu jsme vyjádřili dalšími góly. Jsme rádi, že jsme klukům aspoň takto pomohli,“ přidával k duelu Lattisch, který k němu přispěl při své premiéře v trikotu mariánskolázeňské rezervy hned čtyřmi přesnými zásahy.

„Uvidíme, co si řeknou kluci z béčka, kolik to bude nakonec stát, snad to nebude moc drahé,“ dodal závěrem Lattisch.