„Z utkání mám solidní pocit,“ poukazoval i přes porážku po utkání s Přešticemi trenér mariánskolázeňské Viktorie Aleš Zach. „Oba celky se nacházely v podobné fázi přípravy, takže žádné výmluvy hráčů, že oni jsou tam a my jinde, jsem poslouchat nemusel,“ narážel Zach na obvyklé výmluvy hráčů. Viktoriáni načali duel ve slušném tempu, dobře se pohybovali a poměrně brzy vstřelili vedoucí gól, o který se zasloužil Renza.

„Poté převzaly taktovku Přeštice a po zaváhání našeho hráče, který se nechal naivně odstavit, vyrovnaly.“ Na to zareagoval kouč Viktorie zásahem do sestavy. „Přesunuli jsme Kapolku na podhrot z důvodu toho, že není líný a výborně napadá, a tím jsme začali uprostřed hřiště získávat více míčů,“ chválil si Zach úspěšný tah. A nebylo divu. Viktoriáni totiž po jednom takovém získaném balonu skórovali, přesněji Patrovský, který vystřihl parádní trefu z dvaceti metrů.

„Do druhé půle jsme poslali pět nových hráčů a šanci dostal také mladíček Kepl, a rozhodně nezklamal,“ těšil Zacha výkon osmnáctiletého hráče. Ve druhé polovině zápasu byli aktivnějším týmem domácí, kteří dvěma góly překlopili utkání ve svůj prospěch, když šli do vedení 3:2.

„I my jsme měli šance a po krásném úniku Lattische jsme srovnali, následně jsme ale nepokryli Černého, dali mu asi hodinu času a opět nám soupeř odskočil,“ zklamaně se vracel ke čtvrté trefě Přeštic kouč Viktorie. To ale nebylo ze strany třetiligového účastníka vše, když ještě posléze navýšil náskok na rozdíl dvou branek a šel do vedení 5:3.

„Udělali jsme neskutečnou minelu, darovali jsme soupeři hloupým zbrzděním akce míč a soupeř toho během několika vteřin využil,“ smutně poznamenal k páté brance Zach. I přes prohru však byl vcelku s výkonem svého výběru spokojený. „Celkově mám z utkání pozitivní dojem, kluci dřeli a snažili se soupeři, který byl samozřejmě fotbalovější, vyrovnat,“ chválil si Zach nasazení hráčů.

V týmu Viktorie se představilo na přeštické umělce několik nových či staronových hráčů. „Co se týče posil, tak sice je na hodnocení brzy, ale jak oba gólmani, kteří zneškodnili několik dalších šancí, stoper Rybař, jenž odehrál velmi dobré utkání, tak Buršík i zkušený Beránek by měli být přínosem,“ předjímal Zach a ještě dodal: „Navrátilec Kapolka, na kterého nesmím zapomenout, se jeví zatím výborně. Dříč, kluk, který skvěle napadá a není líný na krok, proto jsem o jeho návrat hrozně moc stál.“

Přeštice – Mariánské Lázně 5:3 (1:2). Branky: Černý 3, Brabec, Roassman – Renza, Patrovský, Lattisch. Mariánské Lázně: Hinterholzinger (46. Gembický) – Brož, Rybař, Štůla (46. L. Prokop), Beránek – Patrovský (46. Kepl), Drahorád, Pěček (46. Buršík), Renza (46. D. Skopový), Kapolka – Nedbalý (46. Lattisch).