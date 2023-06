/KANONÝR DENÍKU/ Věk je pouze číslo. U vytáhlého útočníka mariánskolázeňské Viktorie Františka Nedbalého, to pak platí dvojnásob. Šestačtyřicetiletý forvard totiž i v pokročilém věku neztratil instinkt gólového zabijáka.

František Nedbalý (vlevo), FC Viktoria Mariánské Lázně | Foto: FC Viktoria Mariánské Lázně

Naposledy to pocítila v krajské I. A třídě rezerva březovské Olympie. Ta totiž musela skousnout na svém stadionu vysokou prohru 1:8 v bitvě s béčkem mariánskolázeňské Viktorie. K té přispěl zkušený útočný hrot čtyřmi kousky.

„Pro mě jsou všechny góly stejně hezké, a čím jsem starší, tak si toho vážím o to víc,“ poukazoval František Nedbalý, pro kterého to byla šestá trefa v trikotu rezervy Viktorie.

„Abych pravdu řekl, tak nevím jaký je v B-týmu sazebník, vzhledem k tomu , že s týmem netrénuji, tak nemám takový přehled,“ řekl s úsměvem, že neví, kolik bude muset složit za čtyři góly do týmové pokladny. Navíc si ostřílený hráč splnil svůj sen, v několika zápasech totiž nastoupil po boku svého syna Jakuba.

„Je to splněný sen každého otce a jsem nesmírně pyšný, že jsem takovou příležitost mohl dostat,“ neskrýval radost. A i když padesátka klepe na dveře, stále Nedbalý nepomýšlí na to, že by kopačky pověsil na hřebík. Ve hře je nejen krajský přebor za B-tým, ale také divize za A-tým.

„Samozřejmě si troufám, pokud bych mohl pravidelně trénovat, tak bych neměl strach se porvat o místo i v divizi,“ doplnil mariánskolázeňský bojovník.