/MOL CUP/ V podzimní části Fortuna divize A patří záložník mariánskolázeňské Viktorie Martin Kapolka ke klíčovým hráčům. Hbitý šikula se se čtyřmi zásahy řadí ve Viktorii na druhé místo v tabulce kanonýrů, když to první patří za šest tref Miroslavu Peškovi.

Martin Kapolka (ve žlutém), záložník FC Viktoria Mariánské Lázně. | Foto: David Ždímal

Právě Kapolka nasměroval jedinou přesnou trefou Mariánské Lázně do třetího kola MOL Cupu, když jeho trefa na půdě Petřína ve druhém kole znamenala cenný postup a následně bitvu Viktorek.

„Na zápas se moc těším. Pro mě to bude asi zatím největší zápas, protože proti ligovému týmu jsme ještě nehrál,“ prozradil Martin Kapolka, že bitva s ligovou Plzní, pro něj bude nezapomenutelný zážitek.

Karty jsou sice rozdány, když roli favorita bude tvrdit v lázeňském městě Viktoria Plzeň, ale Mariánské Lázně nebudou chtít prodat svou kůži lacino.

Jdeme dřít, nechat tam vše a uvidíme na co to bude stačit, říká trenér Zach

Na paměti totiž mají nejen hráči Mariánek zaváhání Plzně v uplynulém ročníku MOL Cupu, ve kterém zažila pořádný šok, když propadla v bitvě s třetiligovým Hlučínem, který vystavil Viktorii pohárovou stopku.

„Byla by to paráda, kdyby se nám ta senzace podařila ale do zápasu půjdeme asi s tím, že se budeme snažit porvat o co nejlepší výsledek a třeba překvapit,“ říká s respektem k soupeři devatenáctiletý hráč.

Ten má jedno přání, které by si rád v pohárové bitvě splnil. Jaké? „Chtěl bych, abychom doma před našimi fanoušky dokázali vstřelit alespoň gól,“ prozradil Kapolka. Jestli se to Mariánským Lázní v derby Viktorií povede o tom se mohou fanoušci přesvědčit ve čtvrtek 12. října od 16.00 hodin na stadionu mariánskolázeňské Viktorie.