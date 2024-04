„Do utkání, ač se to nezdá, jsme výborně vstoupili a svého soupeře ve všem přehrávali, když jsme během úvodních deseti minut měli dvě tutovky, a asi šest rohů, ale nic z toho,“ vracel se k úvodu duelu s Jihočechy trenér Viktorie Aleš Zach. Jenže, co se nepovedlo Viktorii, povedlo se na straně druhé. Jihočeši totiž dokázali dvakrát brankově uhodit, když se nejdříve zapsal do střelecké listiny Filip Votava a po něm pak Marek Škrleta.

„Pak jsme, a to hanebně, nezachytili v podstatě odkop soupeře, když se za naší obranu dostal hostující Votava, který přehodil vyběhnuvšího Krištofoviče. Za chvilku jsme nepostoupili hráče u lajny, který poslal centr do vápna, my opět nereagovali a bylo to 0:2,“ popisoval Zach situace, po kterých měl Jindřichův Hradec k dispozici dvoubrankový náskok.

Inkasované branky, nenechali kouče Viktorie chladného, když záhy sáhl ke změně v sestavě. „V tu chvíli to byl signál něco s tím udělat, tak jsme nepopulárně sáhli k brzkému střídání a chtěli mužstvo probrat,“ připomněl Zach.

„Bylo to zároveň s tím, kdy chyboval i soupeř a toho využil výborně napadající Pěček a snížil,“ připomněl Zach kontaktní branku, kterou se jeho výběr vrátil zpět do zápasu. „Do poločasu se ošklivě v tváři zranil ještě Bílik a do druhé půle nám, tak zbylo jedno okno pro střídání,“ podotkl zkušený kouč ještě k první polovině duelu. Hned na začátku druhého poločasu smazal jednobrankové manko střídající Jáchym Trojanec, který navíc v 59. minutě svým druhým gólovým zápisem v duelu, poslal Viktorii poprvé do vedení.

„Druhý poločas jsme byli naprosto dominantní a vstřelili krásné čtyři góly a zaslouženě otočili, když se dvakrát prosadil střídající a nutno podotknout, skvěle hrající Trojanec,“ pochvaloval si výkon mariánskolázeňského žolíka Zach.

Poté ještě Viktoria slavila dvě vstřelené branky, když je měli na svědomí Martin Kapolka a Petr Holub, čímž definitivně srazili akcie Jihočechů na samé dno.

„Za neskutečný obrat a vynikající druhý poločas mužstvo chválíme, ale je třeba si říci, že góly které inkasujeme, jsou z kategorie hloupých a na tom musíme opravdu hodně zapracovat,“ našel přeci jen škraloup na druhé výhře v řadě kormidelník Mariánských Lázní.