„Bylo to nejlepší období v mé kariéře. V Chebu se mi narodily děti, všechno bylo super. Pak jsem zažil ještě takovou nostalgii, když jsem se tam vrátil v závěru kariéry, kdy už to ale v Chebu končilo. Potkal jsem tam skvělé fotbalisty. O to více mě mrzelo, jak to skončilo,“ říká bývalý ligový gólman Jiří Krbeček, který s přestávkou oblékal chebský dres deset let.

Po svém postupu v roce 1979 byl Cheb pod vedením trenéra Jiřího Lopaty nejmenším ligovým městem. I tak neměl nouzi o zajímavé fotbalisty, kteří plnili na západním cípu tehdejšího Československa vojenskou službu.V Chebu působil tak například Jozef Chovanec, Luděk Mikloško, Vlastimil Petržela, Horst Siegl nebo nynější ligový trenér Pavel Vrba.

Tehdy v mládeži zde vynikal i budoucí držitel Zlatého míče Pavel Nedvěd.Deset sezon strávil v Chebu bývalý obránce a nynější trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý.

„Hodně hráčů bylo tehdy i v reprezentaci jako Míra Kadlec, Ivo Knoflíček nebo Tomáš Skuhravý. Zároveň tam byla i skvělá fanouškovská základna. Nejvíce jsme si jejich podporu užívali, když jsme byli za pana Uhrina podzimním mistrem,“ vzpomíná 59letý Jiří Krbeček.

Po fotbalovém zmrtvýchvstání může klub už pouze vzpomínat na tehdejší úspěchy. Po miléniu se chebský A tým dostal nejvýše v roce 2006 do třetí nejvyšší soutěže. Zde strávil dva roky, po nichž přišel pád až do krajského přeboru.Od té doby se Cheb pohybuje na hraně krajského přeboru a divize. Po loňské sezoně to vypadalo, že Hvězda znovu spadne do kraje. Po administrativních přesunech týmů ale zůstala nadále divizní.

I tak nečeká Cheb vůbec lehká sezona v divizní skupině B. Po exodu několika hráčů ve volném přestupním okně měl nový trenér Pavel Veleman hodně práce se složením mužstva.

„Počítali jsme s tím, že sestoupíme. I proto jsme nebránili v odchodu hráčům, kteří si ještě chtěli zahrát vyšší soutěž. Pak se ale situace změnila a v divizi jsme se udrželi. Kádr jsme tak doplnili především mladými kluky plus nám přišli pomoci někteří zkušenější. Cíl si nemůžeme dát jiný než porvat se o záchranu. Zároveň bychom také chtěli tým stabilizovat,“ prozradil nynější lodivod Chebu Pavel Veleman.

