Po jarním přerušení a následném ukončení soutěží se i v podzimní části Fortuna Divize A scénář opakuje, když tentokrát byla první část divizní soutěže do konce roku přerušena. „Určitě je to na hlavu,“ krčí rameny trenér chebské Hvězda Miroslav Šebesta. A není divu. Podzimní část totiž byla po osmi kolech nejdříve přerušena na čtrnáct dní, posléze pak do konce roku.

„Pořád se na něco připravujete a pak začínáte od začátku,“ naráží chebský trenér na vynucené pauzy. Během fotbalové výluky přišly na pořad individuální tréninky, které však vzhledem k předčasně ukončenému podzimu nejspíše nebudou na programu dne. „Neumím nyní na to odpovědět, protože nevím, co bude,“ vysvětluje Šebesta.

„Volna mají hráči dost, kdybychom mohli trénovat, budeme a myslím si, že hráči chtějí taky,“ upozorňuje Šebesta na to, že by se rádi hráči vrátili ke společným tréninkům. „Tohle nikoho nebaví,“ přiznává beznaděj, která ho pohltila po verdiktu fotbalové asociace předčasně ukončit podzimní část.

„Nic jiného než individuálně něco dělat nezbývá, protože nemůžete nic,“ zklamaně připojuje. A právě opatření, která se mění každým dnem, dělají klubům starosti. To se týká i plánování ohledně zimní přípravy. „Tréninky a přípravu upřesníme, až budeme vědět něco konkrétně, a hlavně bude to platit,“ naráží kormidelník Hvězdy na měnící se opatření.

A právě předčasně ukončená sezona, individuální tréninky, to vše se může promítnout do dalšího účinkování klubů v soutěžích, samozřejmě pokud se vůbec opět rozjedou.

„Projeví se to určitě, protože tohle trénování netrénování, hraní nehraní nejde dělat do nekonečna,“ vypočítává. Nad amatérskými soutěžemi tak krouží krizový scénář, že se zbylá utkání podzimní části odehrají v rámci jarní části, ale bude to na úkor kvality.

„Dohrát se to může. Musíme ale začít dříve a dohrávat déle. Že by se hrálo v týdnu, podle mě nejde, kluci chodí do práce, řeší rodinné problémy související s touhle dobou. Hrál by, kdo může, od dorostu přes B-tým až po áčko, a to je špatně,“ uzavírá chebský trenér.