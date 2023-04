/FORTUNA DIVIZE/ To byla pohádka. Fotbalisté březovské Olympie loupili v Lounech. Lounský výběr, kterému patří v tabulce čtvrtá příčka, musel skousnout porážku 2:3, která byla teprve druhou v domácím prostředí.

Březová uspěla v Lounech, slavila výhru 3:2. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

„Kluci zápas odmakali, odjezdili, jeden za druhého,“ nešetřil chválou po zápase březovský trenér Petr Peterka. A měl k tomu řádný důvod. I když byly Louny opticky v prvním poločase více na míči, z branek se radovala Březová. To se dvakrát v závěru prvního poločasu trefil Pavel Veselý, když nejprve využil ve 43. minutě standardní situaci a posléze vystřihl ve 45. minutě parádní nůžky, čímž šla Olympie do dvoubrankového trháku.

Zdroj: tvcom.cz

„V kabině jsme si řekli, že si musíme pohlídat vstup do druhého poločasu,“ prozradil kouč Březové, na co hráče během přestávky upozorňoval. To se sice povedlo, ale v 60. minutě přeci jen Louny skórovaly. Pak se ale Veselý změnil v nahrávače, když skvělým lobem vybídl ke skórování Petra Peterku, který pobídkou nepohrdl a navrátil Březové dvoubrankový náskok. Nakonec Louny v 90. minutě snížily, ale Březová svou bojovností dotáhla duel do vítězného konce. „Hráči prokázali velkou bojovnost a touhu po vítězství,“ radoval se Peterka z cenné výhry.

Louny – FK Olympie Březová 2:3 (0:2). Branky: 60. Zícha Daniel, 90. Hasil Vojtěch – 43. a 45. Veselý Pavel, 75. Peterka Petr. Rozhodčí: Milner. ŽK: 1:0. Diváci: 132. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Kravar, Neudert, Kýček – P. Peterka (78. Body), Kursa, Vokáč, Dubnický (68. Rusňák) – D. Martinec (86. Poupě), Veselý.