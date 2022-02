„Chyši odpadl soupeř, tak jsme se domluvili, že si zahrajeme spolu,“ prozradil karlovarský trenér Marian Štycha, pro kterého to taktéž bude velká premiéra.

FOTOGALERIE: Baníkovcům vystřelil cenný skalp béčka Dukly Šulc

Zajímavé měření sil bude zahájeno v 16.00 hodin a favoritem bezesporu budou děvčata z Chyše, která zakončila ČFL v podzimní části na třetím místě.

„Budou to asi nervy,“ řekl s úsměvem Štycha. „Jsem trochu nervózní,“ přiznává před ostrou premiérou na pozici hlavního trenéra.

„Bude to pro nás náročná prověrka, ale pokud dáme do zápasu potřebnou bojovnost, nasazení a předvedeme týmový výkon, tak věřím, že můžeme předvést pěkný fotbal,“ přiblížil Štycha, na co bude klást v derby s Chyší důraz.

„Poté nás čeká v sobotu 5. března generálka s SC Oberling 06 a poté už naskočíme do jarní části divize, kdy se představíme v Souši,“ nastínil závěrem Štycha fotbalový rozpis, který jeho výběr v následujících dnech čeká.