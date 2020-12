„S fotbalem jsem začínal v šesti letech v FC Cheb, poté jsem v dorostu hostoval v Baníku Sokolov a po návratu ze Sokolova jsem přestoupil do Hvězdy,“ připomíná svou cestu do stávajícího působiště chebský kapitán. I jeho pandemie koronaviru ovlivnila, když Fortuna Divize A, ve které chebská Hvězda hraje, byla stejně jako ostatní soutěže pozastavena.

„Každého z nás korona nějak ovlivnila. Lidé mají pracovní problémy, s tím souvisí mnoho dalších starostí, celkově je život v téhle době náročný. My nemůžeme normálně hrát ani trénovat,“ zklamaně popisuje Netrval. „Doufejme, že se brzy vše vrátí k normálu, společnost se vzpamatuje a bude zase dobře,“ přidává své přání.

On a jeho spoluhráči teď kvůli koronaviru a přísným opatřením vlády ČR nesmí hrát, a Deník tak využil delší nucené pauzy a zeptal se zkušeného borce na chebské spoluhráče či realizační tým.

Jací jsou v jeho očích?

Dalibor Mácha: Spolehlivý kluk, kvalitní gólman, který umí v důležitou chvíli podržet, hra nohou mu nedělá problém. Dobrý kamarád a spoluhráč. S Wagym tvoří kvalitní dvojici. Vždycky když přijíždí na trénink, tak to víme, už když je na začátku Chebu, jeho poladěné výfuky jsou pěkně slyšet. Jo abych nezapomněl, na gólmana celkem slušný levý bek.

David Wagneter: S Wagym jsme vyrůstali ve stejné vesnici, takže se známe od malička. Potom jsme spolu ještě hráli v dorostu Baníku Sokolov. David se do Hvězdy vrátil letos v létě a hned zapadl do party. Je to kvalitní gólman, který nezkazí žádnou srandu.

Jiří Hucl: Huci patří k těm nejzkušenějším v našem týmu. Je to obránce rychlostně dobře vybavený a při standardních situacích velmi nebezpečný. Je silný v hlavičkových soubojích. A mimo hřiště za to umí dobře vzít i při oslavách.

Vítězslav Janda: Jak rád o sobě říká, chebský Brad Pitt. Víťa je prostě Víťa. Většího bordeláře jsem snad neviděl, jeho místo v kabině vypadá jak po výbuchu bomby. Na hřišti se vždycky snaží nechat všechno. Je to dříč, který umí pěkně naložit i na tréninku. Velmi často střílí ze střední vzdálenosti, a když mu to vyjde, tak jsou to nádherné góly.

Zdroj: Deník

Petr Znak: Péťa je mladý, perspektivní hráč, který sbírá zkušenosti a pravidelně se objevuje v nominaci A-týmu. Několikrát nastoupil v základní sestavě. Za poslední rok na sobě hodně zapracoval, a pokud bude pokračovat, myslím, že v budoucnu jeho čas přijde.

Luboš Kompit: Další mladý hráč, který už pravidelně nastupuje v základní sestavě. Luboš je velmi dobře rychlostně vybavený. Čehož také umí využívat a dostat se do zajímavých situací. Jediné, co někdy trochu sráží jeho výkony, je strach jít naplno do souboje.

Danilo Jovičič: Danilo k nám přišel letos v létě. Jeho silné stránky jsou rychlost a technika, umí se prosadit jeden na jednoho, má v sobě takovou tu zdravou drzost. Myslím, že v budoucnu bude patřit k tahounům. Do party také zapadl rychle.

Jakub Anděl: Anďas je náš hasič, a to doslova. Kuba se do Hvězdy vrátil loni před začátkem divize. Je fyzicky i technicky dobře vybavený a rád je pořád ve hře. V kabině sedí vedle Dominika Kubince a ti dva spolu pořád vymýšlejí nějaké vtípky. Kuba po svém příchodu skvěle zapadl do party.

Zdroj: Deník

Tomáš Bauer: Bauík je náš běžec, je prostě všude. Bojovník ve středu hřiště, tedy vlastně všude, jak už jsem říkal. V jednu chvíli ho vidíte rozdávat balony uprostřed hřiště, po chvíli najednou centruje ze strany a vzápětí je vedle vás při bránění. Tomáš je hodný a férový kluk, který se snaží každému pomoct, ale když se naštve, tak létají jiskry.

Lukáš Macháček: Machy je bojovník, vždycky když nastoupí, nedá nikomu nic zadarmo, proti němu hrát prostě nechcete. Rychlý, s dobrou střelou a dokáže zahrát v podstatě všude. V poslední době ho trápí zranění, což je velká škoda.

Zdeněk Sláma: Kouzelník, skvělý technik, ale hlavně super kluk do kabiny. Když nevíš, co s míčem, dej ho Slamákovi. V každé situaci dokáže něco vymyslet. Ztratit balon ho moc často nevidíte. Když jednou přišel do šatny ve vytahaných teplákách a tílku, tak Kuba Klepáček si ho vzal na paškál a nenechal na něm nit suchou.

Zdroj: Deník

Jakub Klepáček: Frajer, který se namaže hřejivkou snad i v létě. Klepy je kluk, kterého prostě potřebujete v kabině, zná hlášky snad ze všech filmů, jelikož sedí u dveří, okomentuje outfit každého, kdo přijde. Při výjezdech je DJ. Když nastoupí, tak o něm vždycky víte, na hřišti nechá sto procent, je to prostě srdcař. Velká škoda je, že ho brzdí zranění. Jak sám vždycky říká: „Já mít o deset kilo méně, tak mě tady nikdo neudrží a hraji bundesligu.“

Dominik Kubinec: Dominik, jak ho popsat, kdo ho zná, tak ví, on je prostě svůj. Trochu připomíná Thomase Müllera, takový samá ruka samá noha, dokáže dát gól snad každou částí těla kromě nohy. Jeho silnou stránkou jsou souboje a udržení balonu. Dobrý kluk do party, nezkazí srandu a při oslavách je jedním z hlavních tahounů. Jeho taneční a pohybové kreace baví celou kabinu.

Lukáš Vlk: Vlčák je jeden z našich veteránů, i když na to moc nevypadá. Vždycky přijde „vystajlovaný“ na jedničku. Podle nás všech zahajuje a zakončuje sezónu na koupališti ve Waldsassenu. Jinak dobrý kamarád a spoluhráč. I po čtyřicítce podává dobré výkony a bojuje jako za mlada.

Lukáš Komberec: Lukáš je rychlý útočník s vynikající levačkou. Okolo velkého vápna a v něm nebezpečný hráč, kterého je vzhledem k jeho rychlosti a nízkému těžišti těžké bránit. V kabině patří k těm zkušenějším hráčům. Snad v posledním zápase konečně prolomil tu střeleckou smůlu a bude mu to tam padat.

Pavel Veleman: Další veterán, hrající asistent a asi jediný hráč, který má větší lékárničku než já. Vzhledem ke svému věku má spoustu zážitků, které nám vypráví. Ještě jsem neviděl, aby si borec při zápase „nahazoval koleno“ a pak poslal balon do vinglu. Od jeho příchodu jsme hráli vedle sebe, lepšího učitele jsem mít nemohl. Náš dědek se zkušenostmi na rozdávání. Má to prostě v noze, umí poslat balon na padesát metrů, jak se říká, na tkaničku. Pokud hraje, tak máte jistotu, že k přímáku nikoho nepustí.

Sebastián Steiner: Steiny přišel taky letos v létě. Je to mladý hráč, který sbírá zkušenosti s A-týmem. Jeho silná stránka je rychlost. Potřebuje posbírat zkušenosti a zvyknout si na dospělý fotbal.

Zdroj: Deník

Miroslav Šebesta (trenér): Odehrál několik sezón v lize, takže zkušeností má hodně. Kvalitní trenér, který se snaží pořád motivovat a posouvat dál. S asistentem Petarem Aleksičem tvoří sehranou dvojici, která má jasně nastavenou svoji práci. Postup do divize byl výsledkem jejich koncepční práce a dobrým výběrem hráčů. Když na konci tréninku máme soutěž v břevínkách, tak si někoho vybere a hecuje ho, že za malou plzeň mu to kopne.

Petar Aleksič (asistent trenéra): Asistent trenéra, který se stará o fyzickou kondici týmu. Nedá nám nic zadarmo a tréninky mají vždy šťávu. Vždy se snaží poradit a pomoct. Ale naštvat ho nechcete, protože když na to přijde, umí rozpoutat pořádnou bouři.

Jaroslav Nožička(zdravotník, kustod): Je jako náš táta, stará se o nás jako o vlastní. Cokoliv potřebujeme, tak se nám snaží vyhovět. Pokud s ním jedete na výjezd, máte jistotu, že neusnete. Pořád vypráví nějaké příběhy. Nezkazí žádnou zábavu. A nebojí se udělat srandu sám ze sebe.

Vladislav Remža (vedoucí): Náš vedoucí, trenér B-týmu a klíčník. Jeho přezdívka je Tevez, vlastně doteď nevíme, jak vznikla. Nejspíš bude z dob, kdy rozdával fotbalovou radost v Lubech. Přichází první a odchází poslední, tedy dost často kvůli mně, protože tak mi tak nějak odchod trvá. Od té doby, co přišel do Hvězdy, jsme toho společně dost zažili jak na hřišti, tak i mimo něj. Ale některé věci nejsou vůbec publikovatelné.