/FORTUNA DIVIZE/ Velké zklamání zavládlo v kabině chebské Hvězdy po 24. kole Fortuna divize B, ve kterém Západočeši museli skousnout hodně hořkou prohru na půdě Štětí, kde prohráli 1:2.

FK Hvězda Cheb. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

„První poločas jsme si trochu zvykali na menší hřiště a vytvořili jsme si minimum šancí, byly tam dva, tři náznaky,“ uznával po utkání chebský trenér Jan Beneš, že jim ze začátku duelu dělal problémy menší rozměr hrací plochy.

„Soupeř byl na tom podobně s tím rozdílem, že měl asi jednu vyloženou šanci,“ přidával ještě k prvnímu dějství, které ve Štětí brankovou radost nepřineslo.

To ve druhém poločase se již branek diváci dočkali. „Nás nejdříve při dvou šancích soupeře podržel gólman. Oproti prvnímu poločasu jsme, ale lépe kombinovali, jenže se nedostávali do zakončení. V 71. minutě jsme šli do vedení po rohovém kopu,“ připomněl branku Dominika Kubince, který poslal Hvězdu do vedení.

Zdroj: tvcom.cz

To, ale neudrželi Chebané dlouho. V 79. minutě bylo srovnáno. „Trochu jsme polevili a po ztrátě míče na polovině soupeře, se dostali domácí do přečíslení, které jsme bohužel zastavili faulem a nabídli domácí pokutový kop,“ zklamaně se vracel k vyrovnání, které obstaral se štěstím Jiří Vokoun.

„Ač si náš gólman na míč sáhl,tak ho bohužel nedokázal vytlačit mimo tyče,“ podotkl ještě k brankové radosti Štětí. A pro Hvězdu bylo ještě hůře. „Asi za šest minut jsme inkasovali podruhé, a to velice nešťastně, když se balón odrazil od dvou našich hráčů,“ marně hledal slova po druhé inkasované brance chebský trenér. „Sice jsme si poté vytvořili šance na vyrovnání, ale nedokázali jsme je proměnit,“ dodal závěrem k duelu, ve kterém se hrálo o šest bodů.

Štětí – Hvězda Cheb 2:1 (0:0). Branky: 79. Vokoun Jiří (PK), 85. Pokorný Vojtěch – 71. Kubinec Dominik. Rozhodčí: Štípek. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Hvězda Cheb: Mácha – Plíhal (62. Bílek), Hucl, Netrval, F. Kompit – Znak (85. Pánik), Komberec, Kraus, Janda, Hrotek (75. Anděl) – Kubinec.